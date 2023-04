Prefeitura de Dourados divulga edital para eleição do Conselho Tutelar

A Prefeitura de Dourados, por meio do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), publicou edital que regulamenta o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar para a gestão 2024/2027.

As inscrições de candidaturas podem ser feitas no período de 21 de maio de 2023 a 21 de junho de 2023, de segunda a sexta-feira (exceto feriados),das 8h às 12h, na Casa dos Conselhos de Dourados.

O processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares é dividido em cinco etapas: i) inscrição; ii) avaliação escrita, consistente em prova objetiva e subjetiva com os habilitados; iii) avaliação médica e psicológica; iv) escolha pela comunidade através do voto; v) realização do curso de formação.

O Presidente do CMDCA, o advogado Ruan Jacob Bianchi Aguiar, explica que os conselhos tutelares desempenham uma função estratégica no zelo pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. “Temos o compromisso de assegurar a participação da comunidade, tanto para as candidaturas como no processo de escolha, para fortalecermos a rede de proteção das nossas crianças e adolescentes”, destaca.

Para se inscrever, é necessário que o candidato atenda aos requisitos estabelecidos no edital (clique aqui para conferir). Os interessados devem apresentar os documentos exigidos com a ficha de inscrição. Também é necessário comparecer pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida, para efetuar a inscrição.

Serviço

Inscrições: Casa dos Conselhos de Dourados, rua João Rosa Góes, n. 395, Centro.

Horário: 8h às 12h

Data: 21/05 até 21/06