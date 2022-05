Prefeito Alan participa da abertura oficial do Programa de Robótica da Reme

Primeiro dia de capacitação para professores aconteceu no IFMS nesta segunda-feira (25)

O Prefeito Alan Guedes esteve nesta segunda-feira (25) no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Dourados), para a abertura oficial do Programa de Robótica da Reme (Rede Municipal de Ensino). Hoje, foi realizado o primeiro dia de capacitação para os professores e a tarde 1 aluno de cada uma das 175 turmas dos anos finais das escolas municipais, além de diretores, diretores adjuntos das 46 escolas e professores, foram convidados para uma entrega simbólica do kit robótico e abertura oficial do programa.

“Tenho convicção que esse Programa de Robótica, que estamos apresentando hoje, vai ser o primeiro de muitos que virão para mudar a história da nossa Rede Municipal de Ensino. As escolas municipais da nossa cidade terão do 6º ao 9º ano, um material de excelência para nossos alunos, um ensinamento que vai servir para a vida toda, para família, independente da carreira que cada aluno nosso escolher seguir. Queremos que nossos alunos tenham o melhor”, ressaltou Alan.

A Prefeitura adquiriu 50 kits de robótica que serão usados por alunos do 6° ao 9° ano no período contraturno. Ao todo serão 24 novos laboratórios equipados para atender os estudantes. Cada kit compreende 10 conjuntos robóticos que atendem até 50 alunos, ou seja, são 500 conjuntos na rede toda. A nova tecnologia, isso inclui material de apoio do professor e do aluno, toda a grade, a composição curricular, a metodologia empregada e os treinamentos para os professores.

“Hoje é o primeiro dia do Programa de Robótica da Reme e fomos em busca do que há de melhor para os nossos alunos, porque acreditamos que eles tem e terão cada vez mais as condições para pleitear uma vaga e ser aluno do IFMS, ou de onde eles quiserem. É a primeira vez que a Reme tem um investimento tão inovador. Além dos kits de robótica, o município adquiriu 1.100 novos computadores. É necessário fazer a renovação para beneficiar os alunos e eu agradeço ao prefeito Alan por tudo que fez e faz pela nossa Reme”, afirmou Ana Paula Benitez Fernandes, secretária Municipal de Educação.

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Dourados) já usa a tecnologia em suas aulas e por isso, é parceiro no programa. “A robótica é matemática, é raciocínio lógico, é ferramenta pedagógica para o desenvolvimento dos alunos. Investimentos como esse farão uma grande diferença na formação destes estudantes, que terão essa oportunidade”, acredita Carlos Vinícius Figueiredo, diretor geral do IFMS.

Estavam presentes na abertura, o professor Clovis Augusto Niiyama, coordenador do Projeto de Robótica da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Wellington Rocha (secretário de Governo), Vander Matoso (secretário administração), Paulo César Nunes (Procurador do Geral do Município), Henrique Sartori (assessor especial), Liliane Graziele Céspedes (Comandante da Guarda Municipal.