Por contusão, FPF troca árbitro de Palmeiras e Ituano pela semifinal do Paulistão

Vinicius Gonçalves Dias de Araújo, que seria o árbitro da partida entre Palmeiras e Ituano, está lesionado e precisou ser substituído pela FPF. Ele sofreu uma lesão no menisco durante o jogo entre CRB e Operário-MS, na última quarta-feira (15), pela Copa do Brasil.

Segundo a Gazeta Esportiva, na tarde desta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou a troca por Flávio Rodrigues de Souza. O restante da equipe de arbitragem segue a mesma. Flávio será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Mauro André de Freitas. Já o VAR fica sob a responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Flávio Rodrigues de Souza apitou uma única partida do Palmeiras em 2022, na primeira rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Verdão ficou no empate em 0 a 0 com o São Bento, em duelo disputado no Allianz Parque.

Apesar do placar sem gols, o Palmeiras chegou a balançar a rede em duas oportunidades naquele confronto. Contudo, os dois tentos foram anulados por impedimento após confirmação do VAR, que também foi operado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Atual campeão paulista e dono da melhor campanha desta edição, o Palmeiras enfrenta o Ituano na tarde deste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela semifinal do estadual. Com mando do Verdão, a partida acontece no Allianz Parque.