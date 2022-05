Polícia faz palestras preventivas contra drogas e violência em Dourados

Na manhã dessa quarta-feira (4), o Sargento PM Rodney, instrutor do PROERD Dourados, realizou uma palestra na escola Estadual Castro Alves em Dourados. O tema foi novas drogas e violência.

O Policial Militar que trabalha a 15 anos como instrutor do PROERD fez uma palestra de advertência aos mais de 120 pré-adolescentes e professores que estavam na escola. O assunto principal foi o uso do “VAPE” e “POD” que são cigarros eletrônicos e além também o “narguilé”.

Ambos os equipamentos tem sido difundidos como “inofensivo” a saúde humana, entretanto, estudo contestam as afirmações e o sargento Rodney teve a iniciativa de fazer um alerta geral a toda a comunidade escola dos riscos do uso desse tipo de equipamento.

Dados Científicos

Com dados científicos de órgãos de credibilidade como o FGV (Fundação Getúlio Vargas), o instrutor informou aos presentes que o uso comprovadamente pode doenças respiratórias graves como a pneumonia por exemplo.

O uso do cigarro eletrônico que é na verdade tabaco aquecido, pode causar infarto e pneumonia, além de aumentar os riscos de contrair câncer pulmonar e de esôfago entre outro.

Para uma maior consciência sobre o assunto, o policial militar relatou que muitas “lendas urbanas” são difundidas dentro e fora das escolas, principalmente para esse tipo de público.

Fakenews

Na verdade, as informações parecem ser benéficas, mas na verdade trazem serias consequências a saúde de quem usa. O cigarro eletrônico ou narguilé não faz parte de nenhum protocolo de a cura do tabagismo. Qualquer informação contraria e inverídica e mentirosa.

Nenhuma dessas substâncias e matérias podem ser vendidos a menor de 18 anos, ou seja, tendo o comerciante a responsabilidade criminal em caso de venda fora dos parâmetros legais, conforme Lei 8.069/90.

A palestra foi muito proveitosa e a direção da escola agradeceu ao comando da Policia Militar pela disposição em trazer informações tão relevantes e importante para aquela comunidade escolar.

O PROERD deu início aos seus trabalhos pós-pandemia no mês de março de 2022, atendendo 5 escolas, 8 turmas, num total de 310 alunos atendidos pelo programa da PMMS.

Ações de prevenção

O 3º Batalhão de Policia Militar tem executado ações preventivas em várias frentes como no combate a Violência Doméstica através do PROMUSE (Projeto Mulher Segura) em parceria com a Delegacia e Atendimento a Mulher (DAM); prevenção a violência e ao uso de drogas nas escolas através do PROERD; Prevenção a Iniciação Criminal de jovens e adolescente através do Projeto Diga Não ao Crime (DNC); Ações preventivas e comunitárias voltada a comunidade indígena com o Patrulhamento Comunitário nas Aldeias; Policiamento Especializado no atendimento de ocorrências de média e alta complexidade através da Forca Tática, CANIL e do GETAM; Patrulhamento Ordinário de área e atendimento emergencial através da Rádio Patrulha.