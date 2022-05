PDT/MS garante chapa de deputados estaduais e federais no Estado

Com o intuito de fortalecer a chapa em Mato Grosso do Sul, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) reuniu os pré-candidatos e candidatas para o pleito de 2022 no estado, em sua sede em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (04). Para o partido é fundamental firmar o compromisso com a militância a partir da chapa de candidatos no estado. Garantir as candidaturas pedetistas é fortalecer a democracia para os avanços sociais e também fortalecer as bases do partido em Mato Grosso do Sul para retomar o pleno avanço do trabalhismo em todo o país.

“A nova direção reafirma o compromisso com os companheiros de que teremos nominata completa em Mato Grosso do Sul e que o nosso objetivo principal é reestruturar o partido, visando fortalecer cada vez mais a campanha de Ciro Gomes aqui no estado”, afirmou Marcelo Panella, presidente em exercício do PDT/MS.

Os pré-candidatos e candidatas, convictos de um avanço nas principais bandeiras de luta do partido, como educação e emprego e justiça social, estão empenhados para realizarem uma campanha bonita e responsável. Na ocasião, estiveram presentes o deputado estadual Lucas de Lima e o vereador Marcos Tabosa.

As pré-candidaturas serão formalizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, período no qual serão realizadas as convenções partidárias. As legendas terão até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos.

O primeiro turno das eleições será realizado no dia dois de outubro. O eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês.