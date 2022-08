Parceria levou a universalização do esgotamento sanitário a Três Lagoas

Avanço ocorreu na gestão de Walter Carneiro Júnior à frente da presidência da Sanesul

Três Lagoas é uma das cidades que mais foram privilegiadas com investimentos em obras de infraestrutura de saneamento por meio da parceria institucional envolvendo a prefeitura, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e o governo do Estado.

Localizado na região leste do Estado, o município atingiu quase a universalização do esgotamento sanitário ainda durante o mandato do então diretor-presidente da companhia, Walter Carneiro Júnior.

No total, a Sanesul investiu 158 milhões entre 2015 a 2022, incluindo obras de abastecimento de água e esgoto.

“Foram muitas entregas, uma parceria forte entre o governo, por meio da Sanesul, a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) na gestão do secretário Eduardo Riedel, e o prefeito Ângelo Guerreiro. Com certeza, essa parceria vai continuar, essa sintonia forte, visando o desenvolvimento de Três Lagoas”, colocou Walter Carneiro Júnior, que cumpriu agenda na região esta semana.

Candidato a deputado federal (PP), Walter Carneiro Júnior avalia que Três Lagoas é uma das poucas cidades do Brasil que já possui esgotamento sanitário praticamente em toda a cidade. “Isso é fruto de muito planejamento, fruto de muita ação em conjunto e que a nossa eleição só vai dar continuidade nesse projeto”, disse ele, que ontem se reunião com apoiadores e lideranças políticas, incluindo Riedel, que é candidato ao governo do Estado, e o prefeito Ângelo Guerreiro.

Obras

Em dezembro de 2021, Walter Carneiro Júnior e o governador Reinaldo Azambuja estiveram na cidade entregando obras e assinando ordens de serviços na área de esgotamento sanitário e abastecimento de água em Três Lagoas.

O planejamento estratégico do governo é que a Sanesul cumpra a meta da universalização do esgotamento sanitário nos 68 municípios onde a empresa mantém a concessão dos serviços, visando antecipar as normas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Três Lagoas é um dos principais polos econômicos de Mato Grosso do Sul e já se aproxima da área total de cobertura do esgoto, atualmente com 99%, conforme atesta a empresa.

Os avanços sócios econômicos nos últimos anos na cidade coincidem com os investimentos na área de saneamento. No total, foram investidos R$ 40.281.980,67 com recursos federais e contrapartida da Sanesul, incluindo a ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Jupiá, com vazão de 70 litros por segundo, implantação de 1.347 metros de coletor tronco, 601 metros de emissário final, sete elevatórias, além de obras complementares do sistema.