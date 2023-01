Palmeiras vence Goiás e está novamente na final da Copa São Paulo

O Verdão, campeão inédito em 2021, quebra mais um tabu e disputará pela quarta vez final da mais tradicional competição de base do país

O Palmeiras, depois de quebrar o jejum de nunca ter ganho anteriormente a Copa São Paulo de juniores em 2022, quer mais. Segundo o Lanxce!., na noite deste sábado (21), a equipe venceu o Goiás por 2 a 1 no Allianz Parque, garantindo pelo segundo ano seguido a vaga na final da competição, algo inédito em sua história.

Será a quarta vez na história que o Verdão chega à decisão da Copinha. Além do ano passado e deste, o clube disputou, e perdeu, as finais de 1970 e 2003, para Corinthians e Santo André, respectivamente.

De qualquer forma, os tempos são outros. O Palmeiras mostra que o trabalho de sua base continua muito bem feito, já que no ano passado a equipe alcançou outro feito inédito, sendo o primeiro time no país a conquistar a Copinha, o Campeonato Brasileiro sub-20 e a Copa do Brasil sub-20 na mesma categoria.

E isso tudo em meio a uma reformulação. Nenhum dos 11 titulares da equipe que conquistou a Copinha ano passado atuou na edição desta temporada.

O Palmeiras enfrenta agora na decisão o vencedor da outra semifinal, entre Santos e América-MG. Caso o rival praiano saia vitória, será uma reedição da final do ano passado, algo também inédito. Nunca uma mesma final aconteceu em dois anos seguidos.

Como já é tradicional, a final acontecerá na próxima quarta-feira (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo (SP). O horário e o local do jogo ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O jogo

Palmeiras e Goiás abriram o jogo coma intensidade, mas com as marcações acirradas, os ataques pouco conseguiram criar de chance concreta. O cenário só mudou aos 24′, quando Kevin abriu a linha inimiga d Esmeraldino, cruzou ne medida e Pedro Lima desviou com perigo quase abrindo o placar para o Verdão.

Era um prenúncio do que aconteceria. No minuto seguinte, Kevin recebeu passe na entrada da área e chutou firme para mandar a bola no ângulo do goleiro Catula para abrir o placar aos mandantes.

Mesmo com vantagem no marcador, o Palmeiras não diminuiu seu ritmo. Aos 29′, Vitinho recebeu de Kevin na intermediária e também experimentou o chute, cruzado, que saiu lente à trave esquerda dos visitantes. O crescimento palmeirense, aliado à vantagem no placar, poderia significar uma chance de ouro para o verdão sacramentar sua vitória. Mas o que se viu foi o contrário.

Aos 33′, Diego apareceu dentro da área, recebeu passe enfiado e finalizou, para a defesa de Aranha. A primeira grande chance do Goiás resultaria em algo além no minuto seguinte, quando Alan fez grande jogada pela ponta direita e cruzou na medida para Andrey cabecear e marcar o gol de empate esmeraldino.

Na volta do intervalo, por muito pouco o público presente no Allianz Parque não viu duas obras-primas. Aos 3′, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vitor Hugo, que completou de bicicleta e exigiu boa defesa do goleiro palmeirense. Na resposta, Estevão saiu arrancando na saída de bola, driblou meio time do Goiás e chutou para ver Catula impedir o gol de placa.

O jogo ia seguindo seu script habitual dos ataques enfrento muita dificuldade para quebrar as linhas defensivas. Até que o pior aconteceu para os visitantes. Aos 17′, Ruan Ribeiro avançou livre e pela direita. Nolasco tentou cortar a bola, mas acabou desviando de primeira para as próprias redes e recolocando o Verdão em vantagem no placar.

O duro golpe fez o Goiás sentir. E o Esmeraldino passou a privilegiar a sua posição de defesa, fechando mais o meio-campo. Até aparecia em poucas jogadas, mas nada efetivo. Melhor para o Palmeiras, que continuava enfileirando boas oportunidades. Aos 24′, por exemplo, Kevin cobrou escanteio fechado e quase marcou um olímpico para coroar a noite de belas jogadas e gols.

Até final, contudo, o Verdão soube administrar bem a vantagem, selando assim o placar final e a sua classificação para a grande decisão da Copinha.

Ficha Técnica

Palmeiras 2 x 1 Goiás

Copa São Paulo de juniores – semifinal

Data e horário: 21/1/2023,às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva

Assistentes: Izabele de Oliveira e Matheus Guilherme Biselli da Cruz

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público e renda: 24.016 (portões abertos)

Cartões amarelos: David Kauan, Gustavo Mancha e Pedro Lima (Palmeiras); Diego e Mina (Goiás)

Cartão vermelho: –

GOLS: Kevin aos 24min do 1ºT (1-0), Andrey aos 33min do 1ºT (1-1) e Nolasco (contra) aos 17min do 2ºT (2-1)

Palmeiras

Aranha; Edney, Henri, Talisca e David Kauã; Léo, Pedro Lima e David Kauã (Estévão, intervalo); Vitinho, Ruan Ribeiro (Thallys, 29/2)e Kevin (Patrick, 43/2)

Técnico: Paulo Victor

Goiás

Catula; Diego, Mina, Nolasco e Xavier (Ivo, 29/2); Simioni (Miguel, 37/2), Andrey e Kaun; Alan (Valber, 21/2), Wendell e Vitor Hugo (Reginaldo, 29/2)

Técnico: Mário Henrique