Em Mato Grosso do Sul, cidades turísticas seguem com obras para facilitar acesso de visitantes

Cidades com potencial turístico do Estado vão seguir com obras de infraestrutura para facilitar o acesso de visitantes aos seus balneários, cachoeiras e belezas naturais. Este é um compromisso do governador Eduardo Riedel, que está inclusive dentro do seu plano de governo para o setor.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destacou que estes empreendimentos vão continuar a partir deste ano. “Temos grandes obras para ajudar e fomentar o turismo no Estado, para que facilite o acesso ao turista em diferentes pontos. Isto está dentro do escopo, no plano de governo do nosso governador, e nós vamos implementar”.

Peluffo citou inclusive a região do Pantanal, que pode aumentar seu fluxo turístico com intervenções que melhorem os acessos. “O governador também quer criar dentro do Pantanal uma nova possibilidade de se fazer turismo com estradas de qualidade dentro da região, para que além do produtor possa chegar com segurança na sua propriedade, também facilite o acesso do turista, que muitas vezes querem fazer uma viagem de contemplação para conhecer toda região”.

Já seguem em andamento ou foram concluídas obras importantes em cidades como Bonito, Rio Verde, Terenos, distrito de Cachoeirão e até estrada para Furnas do Dionísio. Além de fomentar a vinda dos turistas, ajuda os moradores locais que precisam fazer este caminho durante a semana.

Em Bonito se destaca, por exemplo, a Rodovia do Turismo que tem R$ 27,4 milhões de investimento, para pavimentação de 9,74 km. Os trabalhos lá já estão bem adiantados. Outra obra emblemática na cidade é o asfalto de 101 km da MS-345 (Estrada do 21), que já está em execução. São R$ 212,2 milhões de investimento, em um novo acesso que vai encurtar em 70 km a distância de Bonito a Campo Grande.

Já em Rio Verde foi concluída a pavimentação de 5,8 quilômetros da MS-427, conhecido como “Estrada das Águas”, que dá acesso aos balneários e pousadas da cidade, com um investimento de R$ 10,4 milhões. O trecho ainda ganhou 2 km de ciclovia.

No distrito de Cachoeirão já está em fase de conclusão a pavimentação de 4,5 km de acesso aos balneários, famoso por atrair muitos turistas do Estado nos feriados e finais de semana. Este asfalto que está sendo concluído pelo Governo do Estado começa a partir do entroncamento com a rodovia BR-262, até chegar dentro do distrito.

A ligação do distrito de Rochedinho com Furnas do Dionísio também recebe a obra de pavimentação de 11,48 km, na rodovia MS-010. Com investimento de R$ 19,7 milhões, a obra está em andamento. O local também é conhecido por ser muito explorado pelos ciclistas, que fazem este caminho aos finais de semana.