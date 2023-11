Orquestra UFGD se apresenta neste domingo, na praça Antônio João

No próximo domingo, dia 3 de dezembro, a Orquestra da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) promete encantar o público com uma apresentação especial na praça Antônio João.

O concerto fará parte da programação do Dourados Brilha e o repertório contará com clássicos regionais como Trem do Pantanal e medleys modernos de Marília Mendonça, Raça Negra e Jota Quest. A viagem musical incluirá momentos nostálgicos com músicas do ABBA e homenagem a Luiz Gonzaga na emocionante Gonzagão. O encerramento será marcado por uma suíte de Natal, prometendo uma experiência memorável e festiva para todos os presentes.

A apresentação está marcada para às 20h30 e é gratuita, aberta a toda a comunidade douradense.

Sobre o Projeto

O Orquestra UFGD – Formação Musical é um projeto viabilizado por meio de acordo de cooperação entre a UFGD e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE), com apoio da UEMS. O objetivo principal é fomentar ações educativas para crianças, adolescentes e adultos, desenvolvendo a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação sensório-motora e memória, apresentando a diversidade de gêneros musicais, democratizando a música instrumental como linguagem artística e oportunizando o desenvolvimento da concentração, atenção, criatividade e cooperação.