Orquestra UFGD abre seleção para novos músicos

Neste ano, a Orquestra UFGD comemora seus 10 anos em atividade com inscrições abertas para receber músicos/instrumentistas voluntários interessados em participar das atividades do projeto. A seleção acontecerá ao longo de todo o ano de 2023, mas os ensaios terão início ainda no mês de fevereiro.

Criada em 2013, a Orquestra da UFGD é um projeto institucional de extensão da Coordenadoria de Cultura. O objetivo é proporcionar, por meio da performance musical, o ensino e a prática coletiva de instrumentos. Atualmente o grupo conta com um corpo artístico de 40 musicistas de Dourados e região.

Durante esses 10 anos de existência, o grupo já apresentou repertórios diversos, que incluíram desde obras clássicas da música de concerto, trilhas de filmes e jazz, a gêneros da música brasileira.

Os ensaios ocorrem todas as terças e quintas, das 19h às 21h, na sala de ensaio da Orquestra, localizada na rua João Rosa Góes, nº 1761 – Vila Progresso (Reitoria da UFGD), e os encontros terão início no dia 14 de fevereiro.

A inscrição poderá ser realizada por meio de preenchimento do formulário eletrônico: https://forms.gle/kzCg7yXfANX5UBa5A.

Mais informações pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br ou Whatsapp (67) 99180-7578.