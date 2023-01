Mato Grosso do Sul é terreno fértil para desenvolvimento e grandes investimentos, afirma Barbosinha

Finalizada a primeira semana da gestão de Eduardo Riedel no Governo de Mato Grosso do Sul, o vice-governador Barbosinha fez questão de enfatizar que o Estado é terreno fértil para o desenvolvimento e para receber os grandes investimentos nacionais e internacionais que estão por vir. A declaração foi feita durante entrevista na manhã desta sexta-feira (6) na FM 104,7 Educativa, ao programa Rádio Livre.

“Estamos nos preparando para este grande salto rumo a um futuro promissor. Vamos passar de um Estado eminentemente produtor e repassador de matéria-prima para um Estado muito mais industrializado. Mato Grosso do Sul tem o setor da celulose que tem crescido, obras estruturantes de rodovias, ferrovia, portos e aeroportos que são modais fundamentais para que possamos receber mais investimentos, além da Rota Bioceânica que vai fazer com que a nossa economia cresça ainda mais”, comentou o vice ao enfatizar que o atual Governo fará uma gestão que facilite a vida dos cidadãos e cidadãs sendo inclusivo, próspero, verde e digital; cuide das pessoas com a manutenção de programas sociais, fortaleça o processo de regionalização da saúde e oportunize educação de qualidade aos sul-mato-grossenses.

Na visão dele, o Governo possui grandes missões para com a população. “Temos que fazer com que Mato Grosso do Sul esteja preparado para receber capital investidor; que use o exemplo do setor privado para aprimorar a máquina pública, facilitando a vida dos cidadãos sul-mato-grossenses e proporcionar o resgate social com oportunidades de emprego e renda melhor para nossa gente”, realçou.

Segundo Barbosinha, a Infovia Digital – Fibra óptica de altíssima qualidade, compromisso do Plano de Governo de Eduardo Riedel para modernizar o Mato Grosso do Sul, também será importante instrumento para possibilitar salto qualitativo em todas as áreas.

Diálogo produtivo e eficaz

Aos jornalistas Joel Silva e Thiago Frizon, Barbosinha ainda falou da necessidade de se construir relação institucional e políticas de Estado através de um bom diálogo com o Governo Federal. “Temos pautas que só serão destravadas com essa interlocução. Teremos a maturidade necessária para construir este diálogo produtivo e realçar parcerias que fortaleçam o Mato Grosso do Sul”, frisou.

Barbosinha disse que ficará livre na atual gestão, sem estar ligado a nenhuma pasta específica, para atuar ajudando coletivamente. As missões que irá cumprir são as mais variadas e vão desde o auxílio de contratos de gestão com as respectivas secretarias, representação institucional do Governo, além de outras pautas que lhe forem atribuídas.

“O sucesso do Riedel é o sucesso do Barbosinha. O Governo é um só. Eu enquanto vice-governador vou trabalhar para que esse Governo seja o melhor da história do Mato Grosso do Sul, sendo assim será bom para o Riedel, será bom para o vice e muito melhor ainda para a população e para o Estado do Mato Grosso do Sul”, finalizou o vice-governador.