Operário supera Dourados e fica próximo do título; Naviraiense segue com chances

O Operário superou o Dourados por 1 a 0, neste domingo (17), no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande, e ficou mais próximo do título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022. No interior, também pela nona e penúltima rodada do hexagonal final, o Naviraiense venceu o Aquidauanense pelo placar de 2 a 0 e segue com chances de levantar o troféu. A competição é apoiada pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A vitória em casa não foi fácil, mas o Galo abriu vantagem na liderança graças ao gol de Juninho, aos 18 minutos do segundo tempo. Agora, o time da capital tem 19 pontos e depende de si mesmo, contra o Aquidauanense na última rodada, para alcançar o 12º título estadual.

Logo atrás na tabela vem o Naviraiense, que fez sua parte para se manter vivo na briga pela taça. O Jacaré do Conesul bateu o Aquidauanense no Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão). Igor Vilela e Maranhão marcaram na segunda etapa. Com o resultado, a equipe de Naviraí soma 16 pontos, está em segundo lugar, e vai para a última rodada com chances de ser campeão.

O Costa Rica ocupa a terceira posição, com 14 pontos, mas teve seu confronto adiado devido à participação na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol neste domingo (17). O time costa-riquense acabou derrotado para o Ceilândia (DF), por 1 a 0, fora de casa.

Pelo Estadual, a Cobra do Norte fecha a nona rodada e penúltima do hexagonal final na quarta-feira (20), contra a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul. A bola rola a partir das 15 horas.

Confira a classificação atualizada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 19 9 5 4 0 12 4 8 2 – CE Naviraiense 16 9 5 1 3 16 10 6 3 – Costa Rica EC 14 8 4 2 2 12 7 5 4 – SER Chapadão 9 8 2 3 3 10 14 -4 5 – Dourados AC 7 9 2 1 6 10 20 -10 6 – Aquidauanense FC 6 9 1 3 5 13 18 -5

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), como principal fomentador.