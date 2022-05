Ataque russo com mísseis em Lviv mata ao menos 7 pessoas

Região ucraniana faz fronteira com a Polônia

Pelo menos quatro mísseis de cruzeiro disparados pela Rússia no Mar Cáspio atingiram nesta segunda-feira (18) a região ucraniana de Lviv, que faz fronteira com a Polônia.

De acordo com o governador Maksym Kozytskyy, ao menos sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas no bombardeio. Três projéteis caíram sobre infraestruturas militares, enquanto o quarto acertou um depósito de pneus.

“Neste momento, sabemos de sete mortes”, afirmou Kozytskyy, acrescentando que uma das vítimas era um menino. Os alarmes antiaéreos soaram por 45 minutos antes das explosões, e muitas pessoas ainda estavam nas ruas no momento do ataque. “Parecia um terremoto”, disse uma testemunha à rede BBC.

Lviv é uma das regiões mais ocidentais da Ucrânia e faz fronteira com a Polônia, país integrante da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Desde o início da guerra, foi relativamente poupada dos bombardeios russos e se tornou destino de milhares de deslocados internos.

Da AnsaFlash