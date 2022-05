Olavo Sul pede médicos especialistas para a Policlínica Infantil

Com a finalidade de ampliar o atendimento oferecido às crianças, o vereador Olavo Sul (MDB) está solicitando, por meio de indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários de Wellington Rocha de Lima (Governo) e Waldno de Lucena Jr. (Saúde), a contratação de médicos especialistas para a PAI (Policlínica de Atendimento Infantil).

Olavo argumenta que “a Prefeitura tem a função de oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades e, sendo assim, a pedido dos pais que têm filhos que necessitam de tratamentos com neurologista e psiquiatra, por exemplo, solicitamos que seja feito a contratação desses médicos com urgência”.

“Apesar da saúde enquanto direito universal ter sido assegurado pela Carta Magna Brasileira de 1988, que deve ser garantido pelo Estado, a despeito dos avanços conquistados, ainda se convive com a realidade desigual e excludente do acesso ao SUS”, pontua o vereador do MDB, reforçando a necessidade urgente da contratação desses profissionais pelo Município para garantir um atendimento especializado aos pacientes da policlínica infantil.