Neymar vai passar por cirurgia por conta da lesão no tornozelo e está fora da temporada com o PSG

Por conta da lesão sofrida em jogo com o Lille, Neymar precisará passar por uma cirurgia e ficará afastado dos gramados por um período entre três a quatro meses, segundo um comunicado do Paris Saint-Germain. Segundo o Lance!., o atleta será operado em Doha, no Qatar.

No último dia 20 de fevereiro, o camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo na vitória do PSG sobre o Lille. A equipe médica do clube recomendou uma cirurgia para reparação ligamentar com o objetivo de evitar um grande risco de uma nova lesão na região.

Na atual temporada, Neymar havia disputado 29 partidas com a camisa do Paris Saint-Germain, marcando 18 gols e contribuindo com 17 assistências. Em campo, o craque foi um dos responsáveis pela conquista da Supercopa da França, mas encerra sua campanha sem poder ajudar seus companheiros no objetivo de conquistar a Champions League.

Além do brasileiro, o zagueiro Presnel Kimpembé também precisou passar por uma cirurgia após ter rompido seu tendão de Aquiles. O defensor também só volta aos gramados na próxima temporada e o clube irá lidar com desfalques até o fim do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.