Audiência debate políticas públicas para mulheres em Dourados

Está em construção na Câmara de Dourados uma audiência pública que tem como tema “Políticas Públicas para mulheres no município de Dourados: Eu conto, tu contas, nós contamos”. O evento será realizado no dia 29 de março, às 14h, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A proposição é do vereador Elias Ishy (PT).

Representantes do movimento estiveram na Câmara, juntamente com a presidenta, Lusmária da Silva Oliveira, que é subtenente da Policia Militar e também atua como coordenadora da equipe técnica Promuse (Projeto Mulher Segura), trabalhando com as mulheres vítimas de Violência Doméstica na cidade. “Nós estamos diariamente lutando por implantação de políticas públicas que atendam as mulheres em suas necessidades”, afirma.

A atividade terá como mediadora e palestrante a membro titular do Conselho, advogada, mestra em Educação e ex-vereadora de Amambai/MS, Loreni Giordani, que participou ativamente das lutas sindicais por melhorias da educação, no Movimento de Mulheres, como pela implantação da Coordenadoria de Políticas Públicas.

Este ano ela também receberá o troféu da 16ª edição do Prêmio Mulher Cidadã – “Marta Guarani” – criado a partir do Decreto Legislativo para homenagear, anualmente, mulheres que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher, às questões do gênero e com atuação de destaque.

A audiência tem transmissão pelo canal da Câmara no YouTube: http://bit.ly/CMDaovivo e certificados. As inscrições deverão ser liberadas nos próximos dias e feitas, antecipadamente, pelo site https://www.sympla.com.br/camaradourados.