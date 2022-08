‘Não foi possível nesse momento’, diz Oscar, lamentando negociação frustrada com o Flamengo

O Flamengo até que tentou até o último dia da janela de transferências, mas parou na postura irredutível do Shanghai Port para a liberação de Oscar. Segundo o LANCE!, após a negociação frustrada, o meia se pronunciou nas redes sociais sobre a negociação sem um final feliz para os rubro-negros. Ele agradeceu as mensagens de carinho da torcida rubro-negra e desejou sorte ao clube no restante da temporada.

– Fala, galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos – publicou Oscar, no Twitter.

Com um acordo salarial com o atleta, o Flamengo deu a última cartada na madrugada desta segunda-feira. Em reunião com intermediários, os dirigentes tinham a esperança do Shanghai ceder ao desejo de Oscar e enviar os documentos necessários de última hora para selar o empréstimo até o fim do ano.

Os chineses, no entanto, mantiveram a decisão anterior: liberar o jogador a ficar no Brasil apenas para resolver problemas particulares, sem defender outra equipe.

Mesmo sem Oscar, o Flamengo encerra a janela de transferências de meio de ano com saldo positivo. Com alto investimento, o clube conseguiu quatro contratações vindas da Europa: Everton Cebolinha, Vidal, Pulgar e Varela.