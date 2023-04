Na estreia de Cuca, Corinthians perde de virada para o Goiás

Timão foi derrotado por 3 a 1 na noite deste domingo

O Corinthians perdeu de virada para o Goiás por 3 a 1, na noite deste domingo, no Estádio da Serrinha. O jogo marcou a estreia do técnico Cuca no Timão. Segundo a Gazeta Esportiva, os gols dos mandantes neste domingo foram marcados por Lucas Halter, Matheus Peixoto e Apodi, enquanto Róger Guedes anotou para o Alvinegro.

Com o resultado, o Timão estacionou nos três pontos e ocupa a 14ª colocação. Pela terceira rodada do Brasileiro, a equipe enfrenta o Palmeiras às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque.

Antes, o Corinthians foca as suas atenções para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Remo. No primeiro confronto, a equipe foi derrotada por 2 a 0, no Estádio Mangueirão. Assim, nessa quarta-feira, às 21h30, tenta reverter a desvantagem com o apoio da torcida, na Neo Química Arena.

Do outro lado, o Goiás volta a campo para enfrentar o Internacional pela terceira rodada do Brasileiro, às 18h30 de domingo, no Estádio Beira Rio. Nesse momento, o Esmeraldino ocupa a 10ª colocação, com três pontos.

O jogo

Aos sete minutos, Vinicius desviou cobrança de escanteio e a bola balançou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Sander bateu falta direito, na tentativa de surpreender Cássio, mas o goleiro fez uma defesa tranquila. Em sua primeira oportunidade clara, o Corinthians abriu o placar. Após tabela, Róger Guedes encheu o pé e marcou um golaço.

Mesmo após o tento, o cenário da partida se manteve, com os mandantes com mais posse de bola e o Timão em busca de um contra-ataque. Após levantamento na área, Matheus Peixoto cabeceou para empatar o confronto. Posteriormente, Zé Ricardo arriscou de longe, sem perigo, para fora.

No segundo tempo, o Corinthians chegou com perigo apenas aos 20 minutos. Após tabela com Róger Guedes, Giuliano chutou e a bola desviou na defesa. Na sequência, Sander recebeu de Vinicius e arrematou, mas Cássio defendeu.

Posteriormente, Cássio salvou o Corinthians diante de Apodi. Na sequência, Guedes cortou e acertou a rede pelo lado de fora. Na parte final do jogo, Lucas Halter subiu sozinho e completou para o fundo do gol.

Após sofrer o tento, o Corinthians até tentou, mas, assim como durante toda a partida, sofreu para criar chances. A oportunidade mais clara foi com Pedro, que finalizou fraco. Os mandantes ainda ampliaram, com uma pintura de Apodi.

Ficha Técnica

Goiás 3 x 1 Corinthians

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia-GO

Data: 23 de abril de 2023 (domingo)

Horário: às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bruno Melo, Matheus Peixoto, Zé Ricardo, Lucas Halter e Sander (Goiás); Fausto Vera (Corinthians)

Gol Corinthians: Róger Guedes, aos 16 minutos do 1ºT

Gol Goiás: Matheus Peixoto, aos 30 minutos do 1ºT, Lucas Halter, aos 35 minutos do 2ºT, e Apodi, aos 49 minutos do 2ºT

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Apodi), Morelli, Diego, Vinícius e Juan Palácios (Johnny Lucas); Matheus Peixoto (Matheusinho)

Técnico: Emerson Ávila

CORINTHIANS: Cássio, Bruno Méndez (Roni), Balbuena (Júnior Moraes), Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Paulinho) e Giuliano (Maycon); Barletta (Pedro), Róger Guedes e Yuri Alberto

Técnico: Cuca