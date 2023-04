Mudança no clima e síndromes respiratórias lotam hospitais em Dourados

A chegada do outono é marcada por temperaturas mais amenas, mas não só isso. Tradicionalmente, muitas regiões do país começam a enfrentar um aumento no número de casos de viroses respiratórias provocadas pelas mudanças climáticas e consequente excesso na demanda no sistema hospitalar, público e privado.

Em Dourados não é diferente. O Hospital da Vida e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), unidades hospitalares mais procuradas pela população, registram procura acima da média e preocupam autoridades da Saúde. A maior lotação nas últimas semanas pode afetar a qualidade do atendimento e aumentar os riscos de infecção cruzada.

Um dos principais fatores que contribuem para esse aumento na incidência de viroses respiratórias é a mudança climática que ocorre nesta época do ano. Com as temperaturas mais baixas, as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a propagação desses vírus. Além disso, a baixa umidade do ar e a poluição também podem contribuir para o aumento dessas infecções e doenças como gripes, resfriados e outras que afetam o sistema respiratório.

Prevenção e Vacina

Segundo o secretário municipal de Saúde de Dourados, Waldno Lucena, a prevenção é uma opção a ser seguida pela população, o que pode minimizar o impacto na saúde pública. “O aumento de casos relacionados ao quadro respiratório é sazonal e é fundamental que as pessoas adotem medidas preventivas, como lavar as mãos com frequência, evitar ambientes fechados e aglomerações, manter a casa e o local de trabalho bem ventilados”, explica o médico.

O secretário explica que o aumento na procura por cuidados médicos preocupa, mas a equipe da pasta trabalha junto com a Funsaud, que administra as unidades hospitalares, para fornecer o melhor atendimento possível. Estamos buscando a melhor forma de enfrentarmos essa pressão assistencial que atinge todos os serviços de saúde, públicos e privados. A lotação é geral”, diz.

Outra orientação importante é a imunização. O Ministério da Saúde abriu o início do mês a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e doses do imunizante estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Dourados, por enquanto para pessoas acima de 60 anos, mais suscetíveis a quadros graves da doença, e grupos prioritários.