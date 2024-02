Na Câmara, Alan Guedes defende trabalho e diz que estará pronto para enfrentar oposição

O prefeito Alan Guedes participou, nesta segunda-feira (5), da sessão solene que abre o ano legislativo na Câmara de Dourados. Em seu discurso, o chefe do executivo municipal lembrou os problemas enfrentados no início da gestão, desde a pandemia ao caixa, com folha de pagamento atrasada. Afirmou que estará pronto para enfrentar oposição na disputa pelo seu cargo nas próximas eleições, mas tem 2024 para administrar o município e que a disputa não acontece agora.

“Em janeiro de 2021 iniciamos o trabalho com muitíssimas dificuldades. A cidade não dispunha de contratos de prestação de serviços, como tapa-burado, iluminação pública e limpeza urbana. Uniformes escolares e kits escolares também estavam descontinuados. Sem contar a folha de dezembro de 2020 em aberto. Tudo isso com a pandemia da covid-19 dando sinais que o pior ainda estava por vir”, disse.

Segundo Alan, esse ano foi um dos mais difíceis da história recente de Dourados, o que ele classificou como o mais desafiador em sua jornada pessoal. “Foi também um ano de esperança, com a chegada da vacina da covid-19. Organizamos então uma força tarefa de vacinação e os drive-thrus foram sucesso absoluto. Concluímos o ano conquistando equilíbrio nas áreas fiscal e financeira, ainda que pagando 14 folhas de salários e conquistamos a nota Capag A junto ao Tesouro Nacional, índice que mantemos até hoje”.

O prefeito explicou que, graças ao saneamento das contas públicas, o município conseguiu ter aprovado o pedido de financiamento junto ao Fonplata, direcionado para uma série de obras nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Esse acordo é um dos pilares do programa Desenvolve Dourados, que engloba mais de R$ 500 milhões de investimento no município, que, além dos recursos do Fonplata, incluem emendas federais, recursos do Estado e do Tesouro Municipal.

“O fruto deste trabalho já se materializa em ações concretas, contratos já assinados e ordens de serviço das primeiras e muitos editais na praça. No total, cerca de R$ 100 milhões já estão em execução e outros R$ 220 milhões estão em fase final de licitação ainda no primeiro semestre de 2024”, completou o prefeito, lembrando ainda do suporte que teve da senadora Tereza Cristina, que é a presidente estadual do seu partido, o PP, e do governador Eduardo Riedel, quem apoiou nas eleições de 2022. Alan ainda agradeceu o apoio da Bancada Federal nos projetos, citando os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL), Geraldo Resende (PSDB) e Vander Loubet (PT).

Reeleição

Apesar de tocar no assunto de forma indireta, Alan Guedes deixou claro que está pronto para enfrentar a oposição nas eleições de outubro deste ano, mas que o assunto não é para ser discutido agora, já que ainda tem 2024 para seguir administrando o município.

“A cadeira que eu ocupo estará em disputa mais adiante. É mais adiante, o momento da disputa não é agora. O único barco que não enfrenta oposição é o barco que está parado no porto. Mas barco não foi feito para ficar parado no porto”, disse.

O prefeito, porém, disse que no momento certo estará pronto para defender sua posição. “A política me aperfeiçoou. Aprendi a ser mais tolerante, com a própria política. Você pode ser tolerante com a política, você pode ser executivo, ter velocidade, mas não pode ser impaciente nem intolerante. É uma lição construtiva que a política me ensina e que se leva para o resto da vida, respeitar e compreender as diferenças, as críticas e não reagir imediatamente, mesmo quando elas são injustas”, concluiu.