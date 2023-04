Mauricio pede praça, creche e UBS na Vila Toscana, zona oeste

Vereador indica que prefeitura faça obras por meio do programa Desenvolve Dourados

O vereador Mauricio Lemes (PSB), vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Dourados, deu encaminhamentos de indicações ao Poder Executivo. Dentre elas, destaca-se o pedido de inclusão, no Desenvolve Dourados, de construções de praça, Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) – creche/pré-escola – e Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Toscana, a fim de beneficiar a população local e do entorno.

“Tal indicação se faz necessária, pois o bairro cresceu muito e totaliza mais de 5 mil famílias, um contingente de 15 mil douradenses”, justifica o parlamentar. O instrumento legislativo foi direcionado à prefeitura, que aponta o Desenvolve Dourados como “o programa com o maior investimento da história da cidade”, em diversas áreas. Lançado há um ano, tem recursos municipais, estaduais e federais, além de financiamento internacional do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 500 milhões.

Para Mauricio, a Vila Toscana “pode se beneficiar muito com a construção dessas obras, pois iria proporcionar mais comodidade e acessibilidade às famílias”. Especificamente sobre a possível instalação de UBS, o vereador acredita que facilitaria o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, sobretudo à atenção primária, consequentemente o que viria a reduzir a atual sobrecarga em outras unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, um CEIM e uma área de lazer na localidade poderiam melhorar a qualidade de vida dos moradores, “especialmente das crianças, proporcionando um ambiente saudável e seguro para elas brincarem e aprenderem”. Mauricio crê, ainda, que “investir em infraestrutura social traz benefícios duradouros a uma comunidade, promovendo inclusão social”.

Mais solicitações

Para evitar transtornos, tais como acidentes, surgimento de animais peçonhentos e disseminação de doenças, e para proporcionar segurança, tranquilidade e melhores condições aos cidadãos, Mauricio Lemes também fez outras indicações à prefeitura: roçada e limpeza na Rua João Ponce de Arruda (Jardim Universitário); instalação de grade de proteção em bueiro da esquina das ruas Audelino Garcia Camargo e Raimundo Saraiva Macedo (Jardim Água Boa); e mutirão de limpeza e retirada de entulhos nas proximidades da igreja Assembleia de Deus do distrito do Panambi.