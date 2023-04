Marcio Pudim questiona a prefeitura sobre obras de drenagem e pavimentação

O vereador Márcio Pudim (PSDB) está requerendo da Prefeitura de Dourados, informações a respeito de obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Joaquim Luiz Azambuja, no bairro Altos do Indaiá (parte), e da obra de drenagem e pavimentação asfáltica do Jardim das Primaveras.

Em requerimento endereçado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópia ao secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima, o vereador Pudim solicita cópia integral dos projetos das duas obras; quais as medições já foram realizadas; qual o percentual executado de cada obra e qual o prazo para conclusão.

“Nosso requerimento tem a finalidade de obter da administração municipal, informações sobre o andamento dessas obras nesses dois bairros, pois a prefeitura havia informado que já estavam executados mais de 50% das obras no bairro e mais de 70% da avenida, porém, um morador do bairro nos procurou afirmando que essa não é a realidade”, justificou Márcio Pudim, explicando que solicita cópias dos projetos “para ver se se confirmam as informações”.