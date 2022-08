Marcelo Mourão reúne amigos e familiares para anunciar candidatura

Como forma de agradecer pelo apoio desde o início de sua trajetória política, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) fez questão de reunir reservadamente seus familiares e um grupo seleto de amigos, para comunicar oficialmente sua candidatura a deputado estadual nas eleições de outubro deste ano de 2022.

O local escolhido foi exatamente onde tudo começou, a casa onde passou sua infância e adolescência, a qual carinhosamente chama de “casa da bisa”, localizada na região da Vila Ubiratan. Foi um ato de agradecimento a cada uma das pessoas ali presentes e, principalmente a Deus por permitir todo esse processo.

A solenidade bastante simples, mas pautada por muita emoção, contou a presença da candidata ao Governo do Estado, deputada Rose Modesto (União Brasil), que falou da relação de confiança e sinceridade que mantém com Marcelo Mourão, destacando que ele foi uma das pessoas que mais lhe deu força e apoio para seguir nessa disputa.

O já candidato a deputado estadual reafirmou seu compromisso com Rose Modesto, garantindo que juntos poderão realizar o desejo de ter um Mato Grosso do Sul melhor. “Como douradense, assim como a Rose também é, de coração, sei que vamos realizar vários sonhos para nosso estado” afirmou.

Marcelo esclareceu que fez questão de reunir as pessoas que lá estiveram porque sentiu vontade de compartilhar primeiramente com elas essa nova caminhada e depois fazer um lançamento oficial da candidatura. Não contendo a emoção, Marcelo chorou e declarou que “estou aqui para pedir as bençãos de Deus e de cada um de vocês, porque só assim eu poderei iniciar essa empreitada com muita força, fé e foco”.