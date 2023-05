Manchester City faz 3 no West Ham e assume liderança da Premier League

Erling Haaland chegou a 35 gols marcados e tornou-se o maior artilheiro em uma única edição da Premier League

Nesta quarta-feira o Manchester City derrotou o West Ham por 3 a 0 e reassumiu a liderança da Premier League. Segundo o Lance!., após uma grande etapa inicial, a equipe de Pep Guardiola marcou seus gols na segunda etapa com Nathan Aké, Erling Haaland, que faz história na competição, e Foden.

Erling Haaland chegou a 35 gols marcados e tornou-se o maior artilheiro em uma única edição da Premier League, batendo os recordes de Andy Cole e Alan Shearer, que haviam balançado as redes 34 vezes em 1993/1994 e 1994/1995, respectivamente.

​No primeiro tempo, o Manchester City construiu as melhores oportunidades e por pouco não abriu o placar contra o West Ham. No início do jogo, Mahrez foi acionado na entrada da área e bateu para boa defesa de Fabianski. Já Jack Grealish e Rodri não contaram com a sorte em suas finalizações e carimbaram as traves dos Hammers em um confronto com muita superioridade da equipe de Guardiola.

História sendo feita

No início da segunda etapa, o Manchester City teve uma falta favorável na entrada da área e Nathan Aké aproveitou o cruzamento para testar a bola e abrir o placar aos quatro minutos. Com muito domínio na partida, os Sky Blues ampliaram o marcador 20 minutos mais tarde com Haaland recebendo um passe em profundidade no setor ofensivo e encobrindo Fabianski para marcar um golaço e balançar as redes na Premier League pela 35ª vez. Aos 39 minutos, Foden aproveitou uma rebatida da zaga do West Ham em cobrança de escanteio, bateu de primeira e contou com desvio na defesa adversária para dar números finais ao duelo.

Classificação e sequência

​Com a vitória, o Manchester City chegou a 79 pontos e retomou a liderança da Premier League. O West Ham permanece com 34 pontos e segue na 15ª colocação do Campeonato Inglês. No sábado, a equipe de Pep Guardiola recebe o Leeds, enquanto os Hammers encaram o Manchester United, no domingo.