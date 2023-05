Governo de MS retorna de Brasília com planos de parcerias que garantem mais moradias

Com os ministros Simone Tebet (Planejamento) e Jader Barbalho Filho (Cidades), Governo de MS busca coparticipação da União para mais projetos habitacionais

O Governo de Mato Grosso do Sul tem como meta a garantia do bem-estar da população sul-mato-grossense e uma das palavras de ordem é a inclusão. E nada mais inclusivo do que a garantia de um teto para quem busca realizar o sonho da casa própria.

Foi com este objetivo que o governador Eduardo Riedel e equipe de secretários cumpriram agendas nos ministérios do Planejamento e das Cidades, nesta quarta-feira (03), em Brasília. A temática: garantir recursos federais para parcerias que culminam em novos projetos habitacionais para Mato Grosso do Sul. O planejamento busca garantir moradia para áreas urbanas e também para as comunidades indígenas.

“Nosso objetivo é atender quem mais precisa de habitação, não apenas nas cidades, como também nas aldeias indígenas do Estado. Quando se trabalha em parceria, as coisas acontecem potencializadas. Saímos daqui com a convicção que tanto o Ministério das Cidades, a ministra Simone no Planejamento e nós no Governo do Estado somos parceiros para elaborar e direcionar projetos de habitação, especialmente em áreas de maior carência”, afirma o governador Eduardo Riedel.

Segundo o governador, após os encontros o saldo é positivo, pois em algumas semanas o Governo Federal deve definir ações mais claras para projetos na área da habitação.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, explicou que é preciso aguardar a publicação da portaria do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que vai dar os parâmetros e definir quantas casas poderão ser construídas. “Passamos para o ministro Jader Barbalho Filho (Cidades) que o Estado tem áreas, tem infraestrutura, tem as contrapartidas necessárias. Todo o ambiente favorece para que, no momento em que o Governo Federal abrir o programa, Mato Grosso do Sul seja atendido. E é bom lembrar que há uma linha para construção de casas muito específica para aldeias indígenas e temos a expectativa de que vamos conseguir fazer muitas casas para as comunidades indígenas do Estado”, explicou a ministra.

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, acompanhou todas as agendas de Brasília e frisou que as audiências que o Governo de MS vem fazendo na Capital brasileira estão repercutindo em resultados positivos e importantes para o Estado. “Mais uma vez voltamos para Mato Grosso do Sul com projetos. Viemos com planos e retornamos com propostas viáveis que objetivam a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, principalmente os que mais precisam da presença do Estado”, ponderou.

Na comitiva, acompanharam o secretário Hélio Peluffo e a Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS).