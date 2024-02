Juscelino solicita construção de escola, Ceim e posto de saúde no bairro Cidade Jardim

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) encaminhou ao poder executivo de Dourados, solicitação para que sejam realizados estudos visando à construção de uma escola municipal, um centro de educação infantil municipal – creche/pré-escola – e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Cidade Jardim. A solicitação foi feita por meio de indicação, na semana que passou.

A iniciativa do vereador objetiva atender às demandas da comunidade douradense. Com o lançamento de empreendimentos residenciais e o consequente aumento populacional, o vereador afirma que se torna imprescindível a criação de infraestruturas educacionais e de saúde adequadas para suprir as necessidades dos moradores.

“Apesar de ser um bairro relativamente novo, nos últimos anos presenciamos um notável crescimento populacional, impulsionado pelos lançamentos e povoação dos bairros Cidade Jardim 1, 2 e 3, assim como pelos condomínios Moradas Dourados 1 e Vivere do Lago”, descreve Juscelino. Ele entende que “com esse rápido desenvolvimento tornou-se evidente a necessidade urgente da construção de uma escola, de um Ceim e de uma UBS na região”.

Juscelino também explica que a essa benfeitoria fará com que alunos e pais com crianças não tenham mais que se deslocar em média 5 km para irem à escola. “Sem dúvida, essas obras vão tirar os pais do sufoco que passam todos os dias para deixarem seus filhos na escola ou na creche”, considera o vereador do PSDB.

Outras indicações

Juscelino também solicitou ao executivo que seja feito estudo técnico de escoamento de águas pluviais no bairro Vila Planalto, a\ revitalização asfáltica no bairro Vila Popular, a continuação do asfalto e a instalação de quebra-molas na Rua Cornélia Cerzósimo de Souza, no Jardim Clímax.