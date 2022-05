Joia do Palmeiras, Endrick marca duas vezes pela Seleção Brasileira contra a Holanda

A Seleção Brasileira sub-17 ficou no empate por 2 a 2 com a Holanda sub-17 pelo Torneio de Montaigu, na França, nesta quinta-feira, 14. Segundo a Gazeta Esportiva, os dois gols da equipe canarinha foram marcados pelo atacante Endrick, do Palmeiras.

Assim, a joia do Verdão chegou ao seu terceiro gol em duas partidas pela competição em terras francesas. O centroavante já havia balançado as redes na goleada por 4 a 0 sobre o México, na estreia da equipe na competição.

Essa é primeira vez que Endrick disputa uma competição oficial competição oficial pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Mesmo com apenas 15 anos, o atacante é um dos destaques da equipe sub-17.

A expectativa em torno de Endrick é gigante, mas o Palmeiras aguarda o próximo aniversário do atacante para formalizar o primeiro contrato profissional da joia. Quando completar 16 anos, no dia 21 de julho, poderá firmar o vínculo e ser integrado de forma oficial ao elenco principal.

No momento, o Brasil lidera a chave 2 do Torneio de Montaigu, com quatro pontos somados. Na última rodada da fase de grupos, a Seleção encara a Inglaterra, às 13h (horário de Brasília) deste sábado. Caso o time assegura a primeira colocação, avançará à final.

O Torneio de Montaigu foi criado em 1984. A única vez que o Brasil conquistou a competição foi em 1984. A última campeã foi a Argentina, que bateu o México em 2019.