Vanderlei Avelino pede melhorias para o Nova Itamarati e residencial Ponta Porã I

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, vereador Vanderlei Avelino, acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, desenvolva os serviços de patrolamento e cascalhamento do Portão Amarelo até a União dos Palmares, no Distrito do Nova Itamarati.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação lida em Plenário na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

“Faço esta indicação a pedido dos moradores de Assentamento, pois a rua encontra- se em péssimas condições de trafegar, devido a vários buracos e valetas existentes, os quais, estão causando inúmeras reclamações por parte dos moradores”, argumentou o Presidente da Casa de Leis.

Residencial

O vereador Vanderlei Avelino também apresentou indicação solicitando a construção de uma academia ao ar livre, no Residencial Ponta Porã I. “Faço esta indicação a pedido dos moradores do bairro, pois a construção de uma academia ao ar livre, além de servir de incentivo à prática de atividades físicas, que são extremamente benéfica à saúde, criariam um ambiente de lazer para os moradores”, declarou o Presidente do Poder Legislativo Municipal, justificando a solicitação.

As indicações do Presidente da Câmara Municipal foram encaminhadas ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.