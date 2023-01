Investimento da Suzano em MS segue dentro do prazo; governo vai acompanhar demandas de perto

Maior investimento privado em execução no mundo, o projeto Cerrado, de construção da unidade da Suzano em Ribas do Rio Pardo, segue rigorosamente dentro do cronograma. Investimentos do Governo do Estado para atender as necessidades em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura também estão no prazo. E para manter o ritmo dos investimentos públicos, o governador Eduardo Riedel irá para o município, em fevereiro, com os secretários das pastas envolvidas para conhecer de perto o empreendimento e realizar uma reunião ampliada.

O assunto foi discutido nesta quinta-feira (5) pelo governador Eduardo Riedel com diretores da Suzano e o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Riedel explicou a necessidade de criar as estruturas para atender o crescimento da cidade, que deve saltar de 24 mil para 34 mil habitantes. “O Governo está ratificando os seus compromissos com o desenvolvimento de Ribas e criando uma estrutura para facilitar o empreendimento como um todo, que hoje conta com 7 mil colaboradores. Em junho deste ano, serão 10 mil colaboradores. Vamos estar juntos com o prefeito João Alfredo, com toda a comunidade de Ribas, para fazer uma reunião em fevereiro com os secretários que têm a responsabilidade da contrapartida do Estado com a Suzano”, afirmou o governador.

Deverão participar da comitiva, além de Eduardo Riedel e Jaime Verruck, os secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística), Hélio Queiroz Daher (Educação) e Antonio Carlos Videira (Segurança Pública), além de representante da Sanesul.

O diretor-executivo de Relações Cooperativas da Suzano, Luís Bueno, destacou que a inauguração da unidade está prevista já para o próximo ano. “Viemos primeiro parabenizar o governador pela eleição e trazer para ele um status de como estão as obras em Ribas do Rio Pardo, relembrando que é o maior investimento privado que está acontecendo hoje no Brasil. Viemos passar o status de como está isso e todos os investimentos da Suzano e também as contrapartidas do Estado, que vão acontecer e virão em benefício de toda a sociedade de Mato Grosso do Sul”, disse.

Para o secretário Jaime Verruck, é importante acompanhar de perto os investimentos para administrar os impactos do crescimento populacional no município. “É a maior fábrica de celulose sendo construída no mundo hoje e com grandes impactos agora, no curto prazo. Entramos numa fase chamada crítica em função do volume de pessoas que vão a Ribas do Rio Pardo. E o governador entendeu que o ideal seria fazer essa reunião naquele município para que os secretários tenham a dimensão do projeto. Ribas vai ter um dos maiores crescimentos da população e vamos ter também um aumento da base florestal. Só neste ano, a Suzano plantará 87 mil hectares de eucalipto. Mato Grosso do Sul tem, só com essa unidade, previsão de crescimento de 5% do PIB”, finalizou.