Inscrições para cursos de pós-graduação da UNIGRAN Dourados estão abertas

As matrículas dos 17 cursos vão até o fim de março

A UNIGRAN Dourados está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação presencias. Com inscrições até o fim de março, as especializações são importantes para se destacar no mercado de trabalho, ter progressão na carreira e para quem busca valorização salarial.

Segundo o coordenador das pós-graduações da UNIGRAN, Dênis D’Amato De Déa, a previsão é de que as aulas iniciem no último final de semana de março, por isso as inscrições podem ser feitas até esta data.

São 17 especializações ofertadas, sendo: Agronomia com Ênfase em Agricultura de Precisão; Biologia Estética; Biomedicina Estética; Curso de Aperfeiçoamento em Implantodontia; Direito da Saúde: dos Fundamentos à Prática; Enfermagem Estética; Farmácia Estética; Fisioterapia Dermatofuncional; Intervenção ABA no Autismo; Manejo, Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas; Nutrição Comportamental; Ortodontia (Odontologia); Perícia Criminal e Ciências Forenses; Pilates; Radiologia: Tomografia Computadorizada, Mamografia e Ressonância Magnética; Saúde Estética; e UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

O coordenador ainda apontou que as pós-graduações são de grande importância para destacar o profissional no mercado de trabalho. “Investir em uma especialização é estratégico para adquirir conhecimento relevante, melhorar suas habilidades e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo”, comentou Dênis.

Entre as vantagens de fazer uma pós, o coordenador destacou a melhoria no currículo, o tornando mais valorizado e abrindo oportunidades profissionais; a progressão na carreira, já que a especialização pode resultar em promoções e crescimento da carreira; o aumento salarial; o networking, pois durante o curso o pós-graduando tem a chance de conhecer diversos profissionais da mesma área; e a exploração de novos campos.

Matrícula

Para realizar a pós-graduação, primeiramente, é necessário ter o ensino superior. Depois acessar www.unigran.br/dourados/pos e escolher uma entre as 17 opções. Ao clicar na opção desejada, basta se inscrever e enviar a documentação necessária para a finalização da matrícula.

Para mais informações, ligue para (67) 3411-4152 ou vá até a secretaria da pós-graduação presencial, que fica no Bloco 3, ao lado da biblioteca da UNIGRAN.