Em Bodoquena, Riedel entrega R$ 8,5 milhões de investimentos em obras de educação e saneamento

Com uma gestão municipalista, que pensa no bem-estar das pessoas, o governador Eduardo Riedel entregou mais R$ 8,5 milhões de investimentos em Bodoquena. São ações que buscam levar educação de qualidade aos estudantes e oferecer boas condições de saúde, com ampliação no serviço de saneamento básico.

O governador inaugurou a obra da Escola Estadual João Pedro Pedrossian, que recebeu reforma geral e ampliação, com a construção de mais um bloco de salas. Lá o investimento foi de R$ 7,6 milhões. O objetivo é oferecer aos estudantes e profissionais de educação um local moderno e preparado para o futuro.

“Escola nova, completamente reformada para os alunos, pais, professores e administrativos. Em breve ainda vai receber fibra óptica e depois a lousa digital. O mundo está rápido e dinâmico, por isso o Estado precisa oferecer um ambiente adequado aos estudantes, para terem acesso a uma educação de qualidade”, afirmou o governador.

Riedel destacou que ao entregar uma escola moderna e acessível, os pais vão saber que os filhos estão bem acolhidos em um local apropriado. “Quando o estudante passar por este ciclo de educação, eles terão a sua oportunidade, cada um com seu sonho, por meio do conhecimento”, completou.

A escola ganhou uma revitalização da sua cobertura, parte elétrica e hidráulica, pintura geral, revestimentos de pisos, paredes e forros, assim como reforma da cozinha, banheiro, quadra esportiva e adequações de acessibilidade, para tornar a estrutura inclusiva. A unidade também recebeu novos mobiliários, carro térmico, freezer, panelas de pressão, mesas, longarina, microcomputadores e conjuntos escolares, que juntos somam R$ 382,1 mil.

Funcionando em período integral, a unidade dispõe de 136 alunos, em turmas do 4° ao 9° ano do ensino fundamental. O Governo inclusive conseguiu universalizar este modelo (ensino integral), que está presente nas 79 cidades do Estado.

“Temos que destacar a importância desta entrega. A melhor maneira de fazer por merecer é estudar muito, preservar o patrimônio que nós temos e mostrar para quem ainda não tem, que vale a pena o investimento em educação”, enfatizou o secretário de Educação, Hélio Daher.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, elogiou o investimento entregue. “Gratificante ver uma obra desta pronta. Não vejo aqui como reforma e sim uma construção nova. Hoje os jovens, professores e profissionais terão o privilégio de estarem em uma escola de primeiro mundo. Temos que agradecer a todos que fizeram este projeto acontecer”.

Qualidade de vida

Com o objetivo de oferecer melhor qualidade de vida à população, o governador entregou novos investimentos em saneamento básico. Em Bodoquena houve uma ampliação de mais 1.1916,10 metros de rede coletora de esgoto e mais 97 ligações residenciais no Loteamento Bandeira II.

A Sanesul investiu R$ 500.930,40 para ampliação do serviço no município. Bodoquena conta com 87% da área de cobertura de esgoto, perto de universalizar o serviço. “Não tem como falarmos em saúde e educação, se não tiver saneamento básico. Seremos o primeiro estado do Brasil a entregar em todos os municípios a universalização do saneamento”, afirmou o governador.

Prioridades

Depois das entregas, o governador se reuniu com o prefeito, vereadores e lideranças da cidade para discutirem quais são as prioridades do município para este ano e como o Estado poderá contribuir.

Foi acordado que será feita a revitalização da Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, que é a principal da cidade e a drenagem e pavimentação da rua Manoel de Pinho e do bairro João Batista. “Bodoquena tem um problema histórico de enchentes e nós vamos buscar solucionar com estas obras, que vão começar o mais breve possível. Estado vai ser parceiro de Bodoquena nesses investimentos”, garantiu Riedel.

Além do governador, participaram das agendas os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Daher (Educação), o deputado federal Dagoberto Nogueira, deputado estadual Pedrossian Neto, prefeitos e vereadores da região.