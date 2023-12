Inauguração de arena esportiva amplia prática de esportes na Aldeia Te’yikue de Caarapó

A inauguração da arena esportiva na Aldeia Te’yikue de Caarapó vai possibilitar o aumento da prática de esportes na localidade. A praça esportiva foi oficialmente entregue à comunidade na última quinta-feira (14), em evento que contou com a participação de autoridades dos poderes Executivo e Legislativo municipais, além de lideranças locais e convidados.

A arena é uma praça esportiva composta de espaço para a prática de futebol society com gramado sintético, além de alambrado, arquibancadas e iluminação de led. Os equipamentos foram doados pela Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) por ter a equipe representante do Município de Caarapó vencido o campeonato promovido pela Assomasul no ano de 2022.

A instalação dos equipamentos na área da comunidade indígena foi sugestão do prefeito André Nezzi, com aval da Câmara de Vereadores e dos atletas integrantes da equipe campeã da Copa Assomasul de 2022. Em 2023, o time de Caarapó conquistou o vice-campeonato da competição, chegando à decisão de forma invicta, sendo derrotada nas penalidades pela equipe de Aquidauana, que sediou a fase final.

Além do prefeito André Nezzi e da primeira dama Paula Luísa, o ato de inauguração da arena esportiva foi prestigiada pelo vice-prefeito Gordo da Tigre e esposa, Íris Ortoncelli Moreno, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Gilberto Segóvia, pelos vereadores Manoelito Bagaceira, Nilsinho, Pipoca e Negão, pelos secretários Beto Kakayama (Planejamento, Projetos, Habitação e Controle Urbano), Ieda Maria Marran (Educação, Esportes e Cultura), Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão (Agricultura e Desenvolvimento Econômico) e Manoel Batista de Souza (Chefe de Gabinete), Paulo Roberto de Souza (Chefe do Departamento de Esportes e Lazer), cacique Jorginho (Aldeia Te’yikue) e Lídio Cavanha (diretor da EM Indígena Ñandejara-polo), além de atletas representantes da equipe campeã da Copa Assomasul 2022.

A comunidade local e a Escola Ñandejara-Polo foram contempladas com kits de material esportivo contendo bolas de futsal e de futebol de campo, redes para traves de futsal e inflador de bola.

A prática regular de esportes traz uma série de benefícios significativos para a saúde física, mental e social, contribuindo para o condicionamento físico, a saúde cardiovascular, o controle de peso, o desenvolvimento muscular e ósseo, a melhoria da postura e equilíbrio, a redução do estresse e da ansiedade, a melhoria do humor, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, a autoestima e confiança, a socialização e habilidades sociais, além de promover o espírito do trabalho em equipe, o respeito e fair play, a integração social e a disciplina e autodisciplina, entre outros benefícios.

A prática de esportes é, portanto, uma abordagem holística para promover a saúde e o bem-estar geral, abrangendo aspectos físicos, mentais e sociais da vida humana.