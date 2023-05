IFMS abre novo curso livre sobre produção de videoaulas

Com duração de 40 horas, curso é oferecido na modalidade a distância e sem tutoria, com emissão de certificado para os concluintes

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu um novo curso em sua Plataforma de Cursos Livres, onde o estudante pode escolher entre 28 opções com temáticas variadas.

A novidade é “Produção de Videoaulas”, que tem como proponente e criador o professor Sidney Souza, do Campus Aquidauana. Com carga horária de 40 horas e ofertado sem tutoria, ele é voltado para docentes e profissionais atuantes na educação a distância, bem como ao público em geral.

Seu conteúdo versa sobre equipamentos e ferramentas para a captura de áudio e vídeo; preparação do ambiente de gravação; edição de vídeo e áudio; criação de assets visuais e thumbnail (miniaturas de imagens).

Também voltados à educação a distância, são oferecidos ainda outros cursos na plataforma como “Formação Pedagógica para EaD”, “Videoaula: da Concepção à Postagem” e “Moodle para Educadores”.

Cursos livres – O acesso aos conteúdos pode ser feito por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive tablets e aparelhos celulares. Os interessados podem efetuar inscrição em um ou mais cursos, à seu critério, todos de forma gratuita.

Caso ainda não tenha cadastro na plataforma, deverá ser criada uma conta, com o preenchimento dos dados solicitados. É importante inserir o nome e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) corretamente, uma vez que essas informações serão utilizadas para emissão on-line do certificado.

Outro dado importante é o e-mail informado no cadastro, pois será por meio dele que o estudante receberá o link de confirmação para fazer o primeiro acesso.

As inscrições para turmas do primeiro semestre podem ser feitas até 18 de junho. Já as atividades devem ser concluídas até o dia 30 do mesmo mês. O certificado será emitido pelo próprio cursista na plataforma.

Mais informações sobre os cursos livres do IFMS, ofertados pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), podem ser obtidas pelo e-mail cursoslivres@ifms.edu.br.