HU-UFGD realiza formatura de residentes em saúde

Vinte e um participantes das residências uni e multiprofissional receberam suas certificações no auditório do hospital

Na última sexta-feira (26), no auditório do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, durante o período da tarde, aconteceu a cerimônia de formatura dos residentes em saúde uni e multiprofissional.

O evento contou com a presença de autoridades locais como Rafael Silva – coordenador da residência , Dr. Thiago Pauluzi- Gerente de Ensino e Pesquisa, Dr. Hermeto Macario Amin Paschoalick – Superintendente, Dra Claudia Gonçalves de Lima – Vice – reitora, Dra Maricy Raquel Lindenbah Bonfa- Pró-reitora em exercício de Ensino e Pós graduação, preceptores, coordenadores e parentes dos residentes concluintes nos programas de residência médica (cirurgia geral, pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia) e residência uniprofissional e multiprofissional (atenção em saúde cardiovascular, atenção à saúde indígena, saúde materno – infantil e em enfermagem obstétrica).

Ao todo, 21 residentes concluíram a formação e estão prontos para contribuir com seu trabalho levando assistência de qualidade aos brasileiros.

“Os programas de Residência do HU-UFGD/Ebserh são decorrentes do trabalho da Universidade Federal da Grande Dourados da gestão do Hospital Universitário que em parceria, possibilitam que os programas ocorram com qualidade. Os programas ocorrem com a dedicação dos coordenadores, professores parceiros das instituições de ensino como UFGD, UEMS e Unigran, preceptores do hospital, tutores e principalmente dos residentes. A capacitação desses residentes que se formam agora é fruto do investimento do Sistema Único de Saúde e agora esses residentes, enquanto profissionais capacitados, irão atender a população com o conhecimento que adquiriram nos últimos anos”, afirma Rafael Silva.

O superintendente do HU-UFGD, Dr. Hermeto, parabenizou os concluintes: “temos muito orgulho em contribuir com a formação desses profissionais que farão toda a diferença na assistência e também no ensino do país”.

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.