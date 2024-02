Rede elétrica: Atenção no campo ou na cidade é fundamental para evitar fatalidades

Ano começa com registro de quatro acidentes com rede elétrica em MS

Em atividades no campo ou na cidade, a segurança em relação à rede elétrica é essencial. Apesar de não ter cor, nem cheiro, a “simples proximidade” da rede elétrica de maneira insegura pode ser fatal.

Conforme o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), mais de 65% do total dos acidentes de choque elétrico no Brasil acontecem em ambientes residenciais e no contato irregular com a rede de distribuição de energia.

Um dos casos mais recentes, em Mato Grosso do Sul, aconteceu no dia 27 de janeiro durante uma reforma predial da fachada de uma escola em Campo Grande. Um homem de 50 anos sofreu descarga elétrica ao passar uma ferramenta de trabalho para o colega que encostou o objeto na fiação. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital.

A Energisa registrou outros três casos de acidentes na rede no começo deste ano, em Mato Grosso do Sul. “Foram quatro casos no total, em janeiro de 2024, enquanto que em 2023 não foi registrado nenhum acidente. Chamamos atenção para a questão da atenção máxima dos trabalhadores ao realizar atividades como reforma predial, operação de máquina agrícola, entre outras”, diz o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa MS, Wagner Lima.

Ainda de acordo com Wagner, duas ocorrências aconteceram em Campo Grande, uma em Sonora e a outra em Ponta Porã. “Acidentes envolvendo eletricidade podem ter consequências graves, incluindo ferimentos e até mesmo perda de vidas. Abordamos esse assunto com nossos colaboradores de forma constante para que eles, ao verem uma situação de risco envolvendo a população, façam o alerta necessário”, ressalta.

A empresa traz alguns cuidados que os trabalhadores precisam observar em relação à rede elétrica:

– Em construções ou reformas, mantenha uma distância mínima de até 3 metros da rede elétrica, especialmente ao movimentar materiais metálicos, como barras de ferro, andaimes, vergalhões, escadas e arames;

– Preste atenção à distância da rede elétrica em construções e manutenções de telhados;

– Ao instalar ou consertar antenas, tenha cuidado com a rede elétrica, escolhendo um local afastado dos fios, principalmente em dias sem chuva;

– Planeje a colocação de andaimes, pois estes devem ficar distantes da rede de energia e devidamente sinalizados;

– Manobre caminhões com cuidado para evitar o contato ou dano à rede elétrica;

– Nunca tente remover materiais em contato com a rede elétrica, pois podem conduzir eletricidade e causar acidentes;

– Mantenha a fiação fora do alcance de crianças;

– Evite utilizar “benjamins” (também conhecidos como T) para ligar mais de um aparelho na mesma tomada, pois isso pode sobrecarregar a instalação elétrica, provocar curto-circuito e incêndios.

Wagner lembra ainda que, em caso de choque elétrico dentro da unidade consumidora, não se deve tentar tocar na pessoa afetada. A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar para o serviço de emergência no 192 (Samu) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Se o acidente ocorrer em via pública, evite o contato direto com a pessoa afetada, pois ela pode estar em contato com partes energizadas. Nesse caso, peça ajuda para isolar/sinalizar a área e entre em contato imediatamente com a Energisa pelo telefone 0800 722 7272 (call center) para o desligamento da energia.

Para dúvidas ou serviços da Energisa, os clientes podem entrar em contato pelos canais de comunicação, incluindo o call center, Whatsapp Gisa (67) 99980-0698, site oficial (energisa.com.br), e o aplicativo Energisa On, disponível para download no Google Play ou App Store.