HU e UFGD entregam caminhão oftalmológico à Prefeitura de Dourados para atendimento itinerante e gratuito

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (03/05), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e o Hospital Universitário (HU-UFGD), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cederam um Consultório Itinerante de Oftalmologia para a Prefeitura Municipal de Dourados. A estrutura, equipada para efetuar consultas e procedimentos oftalmológicos, fazia parte de projeto interministerial realizado de 2013 a 2021. A doação vinha sendo articulada e foi formalizada por meio da assinatura de um termo de cessão de bem entre as instituições. A solenidade foi realizada no hall de entrada do Auditório Central da universidade (Unidade 2) e contou com a presença de diversas autoridades locais.

O superintendente do HU-UFGD, Hermeto Paschoalick, destacou que os esforços foram feitos para a continuidade do atendimento à população e como espaço para a formação dos acadêmicos. “Realizamos a doação, mas o compromisso do Hospital é de seguir apoiando as ações de uso deste e de outros equipamentos”, acrescentou.

Em seu discurso, o prefeito de Dourados, Alan Guedes, ressaltou que os maiores desafios das universidades públicas são integrarem-se à comunidade de maneira efetiva e fazerem-se conhecer por meio de seus projetos de extensão. Nesse sentido, ele destacou que a UFGD tem chegado com êxito até a população local. Além disso, enfatizou que “a saúde oftalmológica tem atraído nossa atenção há bastante tempo e buscávamos um mecanismo que auxiliasse no atendimento. A cessão deste caminhão vai sanar esse problema logístico para atender muitas crianças”.

O reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, afirmou que as instituições são feitas de pessoas, relações e de sensibilidade, que viabilizaram a articulação, a parceria e a cessão do consultório itinerante. “Cada dia que o caminhão fica parado é um dia a menos de assistência à população”, salientou o gestor.

Vale destacar que a iniciativa contou com os esforços de diversos profissionais da universidade – Reitoria, Pró-reitoria de Administração (PRAD), Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Almoxarifado (COGESP), Divisão de Patrimônio e Gestão Imobiliária (DPGIM), Prefeitura Universitária (PU) – e do hospital – Superintendência, Gerência Administrativa (GAD), Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH), Setor de Engenharia Clínica (STEC), Setor de Infraestrutura Física (SIF), Divisão de Administração e Finanças (DAF), Setor de Administração (SAD) e da Unidade de Patrimônio (UPAT).

Caminhão oftalmológico: uma estratégia para cuidar da saúde ocular

O projeto Consultórios Itinerantes de Odontologia e de Oftalmologia foi instituído pela Portaria Interministerial nº 15, de 10 de outubro de 2013, dos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS). O objetivo era realizar ações de atenção à saúde da população, prioritariamente de educandos atendidos pelo Programa Saúde na Escola (PSE) e cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), bem como possibilitar um novo cenário de ensino e aprendizagem na formação de profissionais de saúde nas áreas de saúde bucal e oftalmológica.

Após anos de atuação, a Portaria Interministerial nº 6, de 19 de agosto de 2021, encerrou o projeto e determinou a adoção de medidas sobre a destinação dos bens remanescentes. O caminhão pertencia à UFGD e estava em uso no HU que o colocou à disposição. A Reitoria optou por realizar a entrega para a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, visando a continuidade do atendimento à população.

O consultório itinerante é composto por um contêiner, com cerca de 20 equipamentos médico-hospitalares. A maioria em bom estado de conservação e funcionamento, podendo ser integrada ao serviço de imediato; outros precisam de manutenção corretiva. O caminhão também possui aparelhos de ar-condicionado, armários, mesas, cadeiras de escritório e mobiliário ambulatorial.

Sobre a EBSERH

O Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.