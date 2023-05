Seleção de Basquete de Dourados estreia com vitória nos Jogos Escolares da Juventude de MS

A seleção de basquete de Dourados (categoria 15 a 17 anos) estreou com vitória nos Jogos Escolares da Juventude de MS. Os douradenses superaram Chapadão do Sul por 114 a 17, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). Amanhã (quinta, 04/05), Dourados medirá forças com Campo Grande, os donos da casa, às 13h30, também no CEMTE. Em caso de vitória, os douradenses garantem presença nas quartas de final.

Um dos destaques de Dourados, o ala/armador Henrique Brabes e estudante do Elite Rede de Ensino, comentou sobre a vitória e projetou o próximo compromisso.

“Respeitamos os adversários e fomos bem pés no chão. A seleção de Campo Grande tem um time bom, mas temos chances de vencer. Basta mantermos o foco e jogarmos bem”, analisa Brabes.

Dourados está na primeira divisão ao lado de mais 11 municípios: Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Brilhante e Três Lagoas. Os douradenses compõem a chave C com Campo Grande, e Chapadão do Sul.