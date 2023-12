Homem com veículo clonado é preso pelo DOF em Itaquiraí

Autor afirmou que recebeu a SW4 como pagamento pelo envio de 50 mil pacotes de cigarros para Belo Horizonte

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na tarde desta quinta-feira (14) em Itaquiraí, um homem de 35 anos de idade que conduzia uma camioneta Toyota Hilux SW4 com registro de veículo clonado.

Os militares realizavam um patrulhamento na Rua Carmem Barbosa Pupo, área central da cidade, quando abordaram o condutor da SW4. Inicialmente o suspeito disse que residia em Itaquiraí e que comprou a camioneta de um homem no Paraná.

Durante a checagem de rotina dos dados pessoais e agregados do veículo (numeração do chassi e motor), os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas, pois havia outro veículo na cidade de São Luís (MA), conforme registro de Boletim de Ocorrência pelo proprietário, no último dia 7.

Questionado, o autor mudou a versão dos fatos e contou que recebeu a SW4 como pagamento pelo envio de 50 mil pacotes de cigarros para Belo Horizonte (MG). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.