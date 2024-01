Guarda Municipal de Dourados prende quatro foragidos da Justiça em 24h

Nas últimas 24h a Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu mais quatro pessoas que estavam foragidas da Justiça. As ações são reflexo da intensificação de rondas na praças, prédios e logradouros públicos na cidade.

No Jardim Clímax, próximo Parque Antenor Martins, por volta das 19h, a GM abordou um homem de 34 anos em atitudes suspeitas, que tentou se esconder da equipe. Durante as checagens no sistema policial constatou que estava Evadido do Presídio Semiaberto de Dourados.

As 15h, no Bairro João Paulo II, um homem de 48 anos foi preso também pela GMD com mandado de prisão em aberto expedido pelo 1ª Vara de Família e Sucessões de Dourados.

No período da manhã mais duas pessoas foram presas. No Jardim Leste, um homem de 41 anos foi abordado em atitudes suspeitas próximo ao Centro de Referência de Assistência Social. Durante as checagens os GMs descobriram que estava Evadido do Presídio Semiaberto.

E no início da manhã foi preso um homem de 34 anos na Rua Joaquim T. Alves também com Mandado de Prisão em aberto. Todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.