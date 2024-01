Barbosinha autoriza 3ª Etapa da obra do Hospital Regional em Dourados

O governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha) assina nesta sexta-feira (12), em Dourados, a Ordem de Serviço de construção da terceira etapa do Hospital Regional de Dourados. Ele visitará o canteiro de obras junto das autoridades locais às 7h30, às margens do Km 4 da Rodovia BR-463, que liga Dourados a Ponta Porã.

O complexo hospitalar Regional de Dourados, estabelecido em um terreno de 50.000,00m², é formado por quatro obras distintas de edificação, totalizando 14.324,10 m² de área construída, sendo elas:

– Construção da primeira e segunda etapa do Hospital Regional de Dourados (HRD), abrangendo os blocos A, B e C, possui 93 leitos, sendo 20 deles destinados a unidade de tratamento intensivo (UTI), e um centro cirúrgico com quatro salas de cirurgia. Essa parte da obra foi concluída em dezembro de 2023 com investimentos de R$ 36.777.767,75.

Construção do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas com área de 3.090,65 m² de edificação que prevê a ampliação da pavimentação e urbanização externa, com pátio de estacionamento para 70 veículos. Em andamento, com 49% executado e previsão de conclusão em julho de 2024, o total investido é de R$ 17.559.424,75.

A terceira etapa de construção abrangendo o bloco D possui 110 leitos, incluindo 20 leitos de UTI. O bloco D é dividido em dois pavimentos. No térreo estão alocadas as alas de internação com 60 leitos. No pavimento superior encontra‐se: uma unidade de tratamento intensivo com capacidade para 20 leitos de UTI; salas de internação com 30 leitos e ainda a construção de uma passarela que fará a interligação entre os blocos A, B e C executados na primeira e segunda etapa.

O bloco D previsto na terceira etapa e o bloco do Centro de Diagnóstico e Especialidades médicas, este último já em execução, e que terá Ordem de Serviço assinada nesta sexta-feira, tem previsão de início ainda para este mês, com investimentos de R$ 34.494.777,06.