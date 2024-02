Guarda Municipal de Dourados inicia Curso de Formação para 29 novos agentes

Primeira aula acontece nesta sexta com palestra do promotor público Radamés de Almeida Domingos

A Guarda Municipal de Dourados abre, nesta sexta-feira (23), o Curso de Formação Profissional para a nova turma de futuros agentes da corporação. A Aula Magna acontece no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), às 9h, com a presença do prefeito Alan Guedes e da diretora-geral da GMD, Graziele Cespedes Nascimento.

Nesta primeira aula, os futuros agentes acompanham palestra com o promotor público Radamés de Almeida Domingos. O tema é “O estado de direito e a segurança pública como garantia constitucional: O papel das Guardas Municipais”.

Essa é a quinta edição do Curso de Formação e contempla 29 candidatos remanescentes do último concurso realizado pela Prefeitura de Dourados. Os novos agentes passarão por uma academia durante quatro meses, com formação prevista de 986 h/aula. Segundo a Matriz Curricular de Formação estabelecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a carga curricular deveria ser de 540 h/aulas. “Como a Guarda Municipal de Dourados desenvolve um trabalho de referência para outras corporações do Brasil, foi necessária a ampliação da carga horária, com aulas práticas e teóricas”, explica Sérgio Mondadori, diretor de operações da GMD.

Além de guardas municipais instrutores, a GMD tem parcerias com a Promotoria de Justiça, Instituições de Segurança Pública, Universidades Públicas e Privadas, que garantem aulas ministradas por profissionais extremamente qualificados.

Na programação do curso, serão realizadas aulas, entre outros temas, de policiamento comunitário, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, armamento e tiro, atendimento ao público e a grupos vulneráveis, entre outras disciplinas necessárias para o trabalho diário de um guarda municipal.

Segundo Graziele Nascimento, a formação visa dar aos novos agentes condições práticas e teóricas para que o atendimento à população seja o melhor possível. “Esse Curso de Formação proporcionará um incremento no efetivo da instituição, resultando em uma melhor qualidade no trabalho prestado aos douradenses. Agradecemos a todas instituições civis e policiais as parceiras que ajudarão na formação desses novos GMs, aprendendo com os melhores profissionais, e quem ganha é a população”, completa a diretora-geral da GMD.