Grupo de Whatsapp ajuda a massificar pré-campanha de Walter Carneiro Júnior à Câmara dos Deputados

Além da política tradicional com o chamado “corpo a corpo”, aquela em que há o contato direto com o povo nas casas e até nas ruas, uma das maneiras mais usadas nos dias atuais para se divulgar propostas é explorar as redes sociais como ferramenta fundamental em uma campanha eleitoral. Aliás, as plataformas digitais são o caminho mais curto para se chegar ao eleitor, saber o perfil de cada usuário e até as prioridades de investimentos em uma cidade.

O pré-candidato do PP à Câmara dos Deputados, Walter Carneiro Júnior, por exemplo, reuniu amigos e lideranças políticas em um grupo de Whatsapp para ajudar a massificar seu nome, apesar de bastante conhecido por ser de família política tradicional e ter se destacado com gestão de excelência à frente da presidência da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Além de se utilizar outras ferramentas, como Instagram e Facebook, o jovem advogado tem se pautado por esse grupo de formadores de opinião, em sua maioria amigos, profissionais liberais, jornalistas, políticos, assessores parlamentares, diretores de empresas públicas e privadas e apoiadores atraídos pelas suas propostas inovadoras a caminho da Câmara Federal.

Os participantes avaliam que, além da transparência, a iniciativa incentiva o “engajamento ativo”, a interação e a aproximação do pré-candidato com o eleitor no sentido de levar suas propostas para representar Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

“Bom dia Caravana da Vitória! Boa semana a todos! Em especial o nosso futuro deputado federal Walter Carneiro Junior”, costuma postar diariamente o radialista José Gomes, do Diário de Três Lagoas.

Walter Carneiro Júnior vê com grande otimismo a mobilização dos amigos por meio das redes sociais e, claro, intensifica sua pré-campanha olhando nos olhos de cada cidadão, tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

“Um bom dia muito especial hoje para todos na companhia do nosso amigo Guinó de Itaporã. Feliz Páscoa a todos os amigos, e vamos juntos, mexendo, costurando, não pode parar”, postou Walter no domingo (17), referindo-se ao político folclórico daquela cidade, vizinha de Dourados, terra natal do pré-candidato progressista.

Guinó, que já foi suplente de vereador em Itaporã, é um dos maiores incentivadores do grupo de Whatsapp “Walter Carneiro Federal”, com suas mensagens irreverentes e de otimismo aos colegas. “Mexe, toca, trabalha”, costuma dizer o político experiente.

Forças políticas

Antes de se desvincular da Sanesul, no começo deste mês, ele havia percorrido cerca de 60 municípios inaugurando obras de infraestrutura de saneamento, envolvendo os sistemas de água e esgoto, por determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do então secretário de Infraestrutura e hoje pré-candidato ao governo, Eduardo Riedel (PSDB).

Filiado recentemente ao PP (Progressistas), Walter Carneiro Júnior e o seu pai, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Benedito Carneiro, tiveram suas fichas abonadas pela ex-ministra da Agricultura e deputada federal Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado.

Em sua caminhada rumo ao salão verde da Câmara, o progressista vai para a campanha, que começa oficialmente em julho após a homologação das candidaturas nas convenções partidárias, com apoio de várias forças políticas em todo Estado, incluindo o vice-governador Murilo Zauith (União Brasil), deputados estaduais Zé Teixeira (PSDB) e Barbosinha (PP), prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, secretários municipais, etc.

“Particularmente, decidi colocar o meu nome à disposição de meus líderes políticos para quem sabe representar nosso povo no Congresso Nacional, e continuar contribuindo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Entendo que nesse momento o mais viável será concorrer a uma cadeira da Câmara dos Deputados, até pelo fato de ver Dourados, cidade onde nasci e que já teve três parlamentares, sem nenhum representante em Brasília”, colocou o pré-candidato em entrevista recente à imprensa.