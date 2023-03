Funtrab oferece 2.778 vagas para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A semana começou e de 13 a 17 de março dá tempo de conseguir um emprego e buscar qualificação profissional para ter um currículo mais competitivo e melhores oportunidades.

Na área de vendas, auxiliar geral, pedreiros e estagiários de direto, vagas se destacam nesse início de semana.

São vagas para as mais diferentes funções e com exigências de diversos níveis de escolaridade. Tem oportunidades que vão do estágio à gerência.

Em Campo Grande, por exemplo, são 1220 vagas de emprego, desde instalador de sistemas fotovoltaicos, consultor de vendas, auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, estagiários na área de administração, vigilantes e muitas outras oportunidades.

Em Amambai eletricistas de instalações tem boas chances na hora de conquistar uma vaga, 20 estão disponíveis, já em Batayporã, são 22 vagas abertas para auxiliares em linha de produção e em Ribas do Rio Pardo empresa contrata ajudantes de reflorestamento.

Importante lembrar que a Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, onde você pode baixar em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”. Posteriormente procure uma agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.