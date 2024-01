Funtrab/MS abre a semana com mais de 6 mil vagas de emprego em todo o Estado

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana oferecendo um número invejável de empregos: 6.732 vagas estão disponíveis em todo o Estado para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho nas mais diversas cidades.

Apenas em Campo Grande são 2.037 vagas nas mais diversas áreas. Há oportunidades para açougueiros, ajudante de carga e descarga de mercadorias, de obras, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de linha de produção, azulejista, carpinteiro, costureira, eletricista, ferreiro armador, frentista, motorista e até engenheiro civil, entre outras.

Para pessoas com deficiência, há 87 vagas em aberto na Funtrab em profissões como ajudante de obras, assistente de vendas, armador de estrutura de concreto, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, pavimentador, porteiro e zelador. Para estágios, há 11 vagas.

Já no interior, Amambai oferece 510 vagas, enquanto Aquidauana está com 240 e Batayporã com 107. Na lista ainda aparece Caarapó com 419 vagas, Cassilândia com 212, Chapadão do Sul com 398, Costa Rica com 107 e Dourados com 298 vagas em aberto.

Por fim, Iguatemi está com 1.005 vagas, grande parte delas de trabalhadores da cultura de maçã no Sul do Brasil, a mesma situação de Miranda, com 473 vagas de emprego. Fecham a lista Sidrolãndia, com 209 vagas oferecidas e Três Lagoas, com 188.

A lista completa de vagas você pode conferir aqui, onde também consta os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.