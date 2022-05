Funtrab inicia a semana com 2.731 vagas de emprego em todo MS

Para quem procura novas oportunidades de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) inicia semana com 2.731 vagas de emprego em todo Estado. As opções são para área comercial, serviços gerais e de limpeza, assim como profissões em diferentes campos de atuação.

Somente para Campo Grande são 1.031 vagas, entre eles pedreiro (79), auxiliar de limpeza (51), vendedor pracista (45), atendente de lanchonete (28), auxiliar de linha de produção (29), soldador (15), promotor de venda (20), garçom (10), eletricista (10), cozinheiro industrial (10), consultor de vendas (14), entre outros.

As vagas são para diferentes cidades do Estado. Dourados tem opções para auxiliar de linha de produção (10), pedreiro (10), operador de telemarketing (5), instalador de painéis (5), técnico de refrigeração (4), representante comercial (4), pedagogo (6), operador de processo de produção (5), consultor de vendas (5), além de outras opções para cidade.

Os interessados podem acessar o aplicativo “MS Contrata+” e assim agendar seu atendimento. Posteriormente, devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande o endereço é a Rua 13 de Maio, 2.773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 17h30. Confira a lista de completa de empregos.