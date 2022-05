Fiems divulga propostas aprovadas em edital de inovação para a indústria de MS

O Sistema Fiems divulga nesta terça-feira (19/04) o resultado final das ideias aprovadas no “Edital de Inovação Mato Grosso do Sul para a Indústria”. Ao todo, 17 propostas foram aprovadas em primeira chamada e estão habilitadas para a próxima etapa do certame. O edital integra o programa “MS +Ciência”, do Governo do Estado, e oferece até R$ 6 milhões em apoio a empresas que buscam desenvolver ideias inovadoras para o setor industrial.

Promovido em conjunto com a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), o edital busca empresas para desenvolver projetos, produtos, serviços e processos de caráter inovador, novos ou aprimorados. Os recursos são oferecidos por meio do Sesi e do Senai, em parceria com o Governo do Estado, além de contrapartida das indústrias.

De acordo com o cronograma do edital, os planos de trabalho referentes a cada proposta aprovada devem ser elaborados e submetidos até o dia 16 de maio para avaliação da comissão julgadora. A divulgação final dos planos de trabalho aprovados está prevista para 13 de junho. Já o início da execução dos projetos contratados deve ocorrer a partir de 1º de julho.

Sesi e Senai são proponentes executores do edital, enquanto que IEL, Sebrae, Fiems, Fundect e Semagro são proponentes apoiadores.

Confira a relação de empresas proponentes e propostas aprovadas, segmentadas por linhas temáticas conforme edital:

Soluções em Saúde e Segurança no Trabalho

Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. – Inteligência artificial para gestão de terceiros Eldorado Brasil Celulose S/A – Análise de exposição dérmica de trabalhadores no labor com agrotóxicos e criação de metodologia específica para tal finalidade

Materiais Orientados a Produtos

Arandu Biotecnologia Ltda – Soluções biotecnológicas em corantes naturais Infinite Industria e Comercio Ltda – Smokechar

Economia Circular

Berton Reciclagem e Preservacao Ambiental Eireli – Sistema contínuo de medição para qualificação de grão reciclado de plástico e determinação de parâmetros para melhoria da qualidade do lote produzido Rachel Belmonte de Barros Godoy – Usina móvel de triagem de resíduos sólidos

Cidades Inteligentes

Cidadão Integrado Energy Ltda – Sistema de monitoramento autônomo rural Cristaldo e Jesus Tecnologia Ltda – Easybim: Software para gerenciamento de projetos de engenharia Eng Tecnologia Ltda – Energypay

Design Para Produto

CNC Projeto e Fabricação de Estruturas Ltda – Sistema construtivo d.modulo: simples, sustentável e adaptável

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Cristaldo e Jesus Tecnologia Ltda – Alertia: Previsão de inundação usando inteligência artificial

Alimentos e Bebidas e Agritech

Eng – Solucoes Tecnologicas Ltda – Personalbov Móvel LGC Produção de Alimentos para Animais Ltda – Pet do Cerrado Panificadora Lanchonete Pizzaria Viana Ltda – Hambúrguer Verde

Indústria 4.0 (Manufatura Avançada)

Metalfrio Solutions S.A. – Sistema de inspeção para peças puncionadas Metalfrio Solutions S.A. – Sistema de controle de injeção de argônio em pacotes de vidro

Energias Renováveis

Polaris Construtora de Obras Civis e Elétricas Ltda – Sistema automatizado de limpeza de módulos fotovoltaicos por nanoformulação sulfactante biocompatível

Serviço – Mais informações pelo link https://sistema.fiems.com.br/edital-de-inovacao-ms-para-a-industria-2021