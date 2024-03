Feira de Empregabilidade acontece em Dourados nesta segunda-feira

Promovida pela Faculdade Anhanguera, a feira ofertará mais de 600 vagas, além de 10 cursos preparatórios

A Faculdade Anhanguera realizará no dia 04 de março, das 08h30 às 11h, uma nova edição da Feira de Empregabilidade, na unidade em Dourados. Aberto ao público, o evento contará com a parceria da FUNTRAB- Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, CIEE- Centro de Integração Empresa Escola e da Quality Dourados. Serão mais de 600 vagas oferecidas, sendo CLT e oportunidades de estágio.

Além de conferir e se inscrever nas vagas disponíveis, os interessados poderão participar de cursos preparatórios que serão realizados no local. Serão 10 cursos de aperfeiçoamento com certificado, sendo sete EaD e três presenciais. Entre os temas abordados estão: Como se preparar para entrevista de emprego; O que o seu currículo fala de você e Direitos e deveres básicos em uma relação de trabalho.

“Nossa iniciativa visa proporcionar aos moradores da região oportunidade de qualificação e recolocação no mercado de trabalho; e tudo isso, por meio do apoio do corpo docente especializado de cada área dos nossos cursos e parceria de empresas e órgãos que têm vagas em aberto. Queremos atuar de forma intensa, não só na formação, mas na inserção de pessoas qualificadas, unindo quem busca oportunidade com quem tem a oferecer”, destaca Fabio Aparecido Júlio, diretor da Anhanguera de Dourados.

Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo e documento com foto para se candidatar e participar dos processos de seleção, já durante a feira.

Serviço

Feira de Empregabilidade da Faculdade Anhanguera de Dourados

Data: 04 de março

Horário: 08h30 às 11h

Local: Anhanguera de Dourados – Rua Manoel Santiago, 1155 Vila São Luiz Dourados/MS