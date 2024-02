Evento com Michelle e lideranças femininas ativa força da mulher na política de MS

Organizado para ser um marco no calendário de pré-eleições no Estado, o 1° Encontro do PL Mulher em Mato Grosso do Sul foi encerrado com muita fila e balanços positivos. Com a presença de Michelle Bolsonaro e da deputada federal Amália Barros, uma plateia predominantemente feminina, de quatro mil pessoas, assistiu a um evento que refletiu fortemente sobre patriotismo e transformação na política.

“Acreditamos que o Bolsonaro veio pra resgatar o amor a Pátria. Um legado dele, de amor, e cuidado com o povo brasileiro. As pessoas de bem não pode negligenciar a política, porque a política é um meio de transformação. Precisamos da mulher nas discussões, nos espaços de poder, porque ela transforma a sua dor e o seu sonho em pauta. Vamos provar que essa força feminina fará a diferença”, falou a presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro sobre o evento, que empossou presidentes municipais do PL Mulher de 79 municípios.

Missão cumprida na primeira fase

Gestora do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt foi elogiada pelo trabalho de base, que em caráter inédito estruturou representações dessa ala da sigla em todas cidades do Estado. Força-tarefa de vários meses que deve render resultados expressivos na região, nestas eleições, segundo ela.

“Eu sou mãe, esposa do pollon, dona de casa, uma pessoa comum, fazendo coisas comuns e sei que posso fazer a minha parte. Por isso aceitei esse desafio de encontrar mulheres para fazerem acontecer no Mato Grosso do Sul, que ficara rosa. Seremos locomotivas dessa mudança e vem aí novas vereadoras, e novas prefeitas”, explica Naiane, parceira estratégica da capilarização total do PL sul-mato-grossense, alcance nunca atingido pela sigla e hoje impulsionado pela missão dada ao deputado federal Marcos Pollon por Jair Bolsonaro.

Ex-Presidente da República, que falou com o público de Campo Grande, na reunião do PL Mulher no Espaço Bosque Expo, sendo ovacionado ao aparecer no telão.

“Tenho um carinho muito grande por esse Estado, que me acolheu por três anos da minha vida. Por isso a minha enorme satisfação com esse evento e estarem todos vocês. A mulher deve fazer parte da política não como uma cota, mas com uma participação que melhore as políticas públicas e tomadas de decisão dos governos. Para assim, resolvermos os problemas do Brasil, por isso essa caminhada da Michelle por todo o país, que desperta a força feminina de uma mudança”, expressou Bolsonaro, que apareceu em uma transmissão ao vivo no telão.

Recado sobre o dia 25

O maior líder da direita no país também fez questão de falar sobre a manifestação do domingo (25,) que será realizada na Avenida Paulista. Bolsonaro enfatizou que o ato é pacífico e de apoio ao respeito pelo Estado Democrático de Direito. São esperadas, conforme os organizadores, 700 mil pessoas de todo o Brasil, sendo que, de Mato Grosso do Sul, devem partir para essa agenda 70 mil conservadores.

Confirmaram a ida, os dois deputados federais do PL-MS, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, além de outras lideranças da sigla no Estado, ou figuras da política local identificadas com Jair Bolsonaro. O evento é gratuito, não terá outras ações semelhantes fora da capital paulista, tendo todos seus custos financiado por capital privado.

“Mudar o Brasil, depende do empenho de que acredita e sonha com um país sem corrupção e governado por pessoas de bem”, destaca Pollon, presidente estadual do PL-MS.

Missão parte 2

Para 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve influenciar em mais de 20 mil candidaturas a vereadores e pelo menos, três mil candidaturas a prefeitos. Meta ousada que conta com articuladores próximos a ele, como por exemplo, o deputado federal Marcos Pollon e Naiane Bitencourt, gestores do PL e PL Mulher de Mato Grosso do Sul.

Favoráveis à tese de candidaturas próprias da sigla no Estado, ambos têm a missão de fazer com que haja coerência dos projetos eleitorais nos municípios, com as candidaturas, para que as chapas tenham pessoas com viés de direita, ficha limpa e alinhados ao pensamento de Jair Bolsonaro. Vigilância que exigirá deles, liderança, fidelidade e inteligência política para manter unida a força popular em um lugar que Bolsonaro tem grande aceitação.