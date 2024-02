Corinthians perde para a Ponte, se mantém na lanterna do grupo e complica classificação

Iago Dias, aos cinco minutos do primeiro tempo, marcou o único gol na Neo Química Arena

Na noite deste domingo a Ponte Preta derrubou a invencibilidade de António Oliveira e venceu o Corinthians por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada do Paulistão. Iago Dias, aos cinco minutos do primeiro tempo, marcou o único gol na Neo Química Arena.

Segundo o Lance!., com o resultado, o Timão permanece na lanterna do Grupo C, com dez pontos, e está quatro pontos atrás da Inter de Limeira, vice-líder da chave. A Ponte Preta também possui dez pontos, mas assume a segunda posição do Grupo B, liderado pelo Palmeiras.

A Ponte Preta aproveitou a desatenção inicial do Corinthians e abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. O restante da partida foi um bombardeio do Timão contra a Macaca, que se sobressaiu no jogo aéreo e conseguiu sair da Neo Química Arena com os três pontos.

O próximo compromisso do Corinthians é no sábado (2), contra o Santo André, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão, às 16h. No dia seguinte, às 17h, a Ponte Preta recebe o Novorizontino.

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta

Paulistão – 10ª Rodada

Data e horário: domingo, 25 de fevereiro de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan

Assistentes: Neuza Inês Back e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: – (Corinthians) / – (Ponte Preta)

Cartões vermelhos:

Gols: Iago Dias

Escalações

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Ponte Preta

Pedro Rocha; Luís Haquin, Castro e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Ramon Carvalho, Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.