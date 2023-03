Emoção, aplausos e reconhecimento marcam sessão solene em homenagem à mulher fronteiriça

A Câmara Municipal de Ponta Porã promoveu na manhã desta quarta-feira, 8 de março, uma sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O evento, realizado no Plenário Isaac Borges Capilé, marcou a passagem de uma das datas mais celebradas pela humanidade.

A sessão contou com a presença do Prefeito Eduardo Campos, da primeira dama Paula Consalter Campos, várias autoridades locais e convidados especiais. Mais de 50 mulheres que contribuem decisivamente para o desenvolvimento da fronteira, receberam as homenagens.

O Presidente da Casa de Leis, Candinho Gabínio, não segurou a emoção quando falou da importância das mulheres para a sociedade. A vereadora Kamila Alvarenga, que presidiu a sessão, também se emocionou quando falou da trajetória na vida pública. Ela, juntamente com as vereadoras Anny Espínola, Angela Derzi (licenciada para a secretaria Municipal de Assistência Social), Lourdes Monteiro e Neli Abdulahad compõe a bancada feminina na Casa de Leis.

A primeira dama do Município, Dra. Paula Consalter Campos, em seu pronunciamento, convocou as mulheres pontaporanenses para ajudar na melhoria da qualidade de vida da população. Segundo ela, Ponta Porã possui ainda bolsões de miséria e, as mulheres e crianças são muito penalizadas. Para reverter isso, o poder público e sociedade devem se unir, desenvolvendo ações concretas.

As vereadoras Anny Espínola e Neli Abdulahad, protagonizaram um momento histórico na Câmara: as duas compartilharam a Tribuna da Casa, num pronunciamento conjunto enaltecendo a importância da mulher fronteiriça.

O vereador Agnaldo Miudinho falou em nomes dos parlamentares que compõem a Casa de Leis.

Entre as homenageadas, a servidora da Câmara Municipal, Romilda dos Santos Flores, recebeu, em nome de todas as colegas, uma homenagem dos vereadores.

A sessão solene em homenagem à mulher fronteiriça é uma tradição realizada todo ano pelo Poder Legislativo Municipal. Como forma de destacar o papel desempenhada pelas empreendedoras, trabalhadoras, em diversos setores da sociedade.

Importante ressaltar que as mulheres são maioria da população pontaporanense. O Censo 2023 ainda não foi divulgado, mas os números apontam que as mulheres são em maior número no município.